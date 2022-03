Marie Kabátová

Přes 80 masek v Brodku u Přerova

V sobotu 26. února se do masopustního veselí v Brodku u Přerova zapojilo přibližně 83 masek a kapela.Tato tradice se opakovala po třicáté. Lidé byli pohostinní, nabízeli všelijaké pochutiny a nápoje.

Za medvědářskou společnost Ludmila Dohnalová

V Turovicích si pochutnali na koblížcích

V Turovicích hasiči uspořádali v sobotu 26. února jako každoročně Vodění medvěda. A byla to opět vydařená akce s příznivým počasím. Místní kapela zahrála po celou dobu, kdo chtěl, šel v masce s průvodem. Místní nám darovali domácí koblížky, slivovici a drobné na večerní posezení. Děkujeme všem kdo se akce zúčastnil a všem místním za dary.

David Talla, jednatel SDH Turovice

Vodění medvěda Horní Moštěnice podpořilo Chatu Tesák

Letos se skupina aktivních občanů naší obce, po loňské odmlce z důvodu Covid-19 rozhodla již devátým rokem v pokračování již dávno zapomenuté tradice - Vodění medvěda. Toto proběhlo 26. února. Sešli jsme se ráno v osm hodin jako tradičně v myslivně a v průvodu šlo asi třicet masek a jel jeden vláček Moštěňáček.

Mohli jste vidět masky jako medvěd, myslivec, slamák, vodník, čarodějnice, čert, nevěsta, ženich, smrtka, klaun, kůň, skřítek a mnoho dalších. Počasí nám letos přálo a bylo nádherně teploučko, sluníčko svítilo celé dopoledne, odpoledne už nám to kazil déšť, ale to nás neodradilo obchůzku dokončit.

FOTO: O Tovačovské masopust byl letos velký zájem. Karneval si užily i děti

Při návštěvách v domácnostech po dvou letech, jsme se setkali s usměvavými tvářemi a milým přivítáním, všichni měli připraveny tácy s jídlem, které nejdou ani sníst a také něco na zahřátí. Již několik let nezvoníme na domy, ale náš bubeník dlouho dopředu dává bubnováním znamení, že se blížíme a ti, kteří mají zájem, na nás již čekají.

Letos jsme tuto akci spojili se sbírkou na obnovení Chaty Tesák, ke které má většina z nás citový vztah, tady jsme se učili lyžovat, chodili s rodiči na túry, teď už sem jezdíme s dětmi a vnoučaty a nikdy se nezapomeneme stavit v této krásné klasické chatě na něco dobrého.

Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto sbírku, každý z nás, kdo šel v průvodu, přispěl dle svých možností a následně při obchůzce přispěli i ostatní obyvatelé Horní Moštěnice a v konečném výsledku jsme v sobotu sesbírali krásných 30 000 korun, které putují na transparentní účet sbírky na obnovu této krásné chaty.

FOTO: Městysem Brodek z Přerova prošel průvod s medvědem. Lidé tančili

Děkujeme všem, kteří nám otevřeli, pohostili a věnovali jakoukoliv částku do kasičky. Jde vidět, že ještě žijeme mezi lidmi, kterým nezáleží jen na sobě. Poděkování patří všem zúčastněným v průvodu, kteří se obětují a věnují svůj volný čas, protože v dnešní době mnoho lidí nemá zájem něco dělat pro druhé jen tak, pro zábavu a dobrý pocit. Bohužel je to škoda, ale to přináší dnešní svět.

Také děkuji obecnímu úřadu za zapůjčení vláčku a za jeho řízení Richardu Vaškovi. Těšíme se na příští rok a snad se setkáme alespoň s takovým zájmem jako letos.

Ilona Jančíková

Lýskami se protancoval medvěd, masopustní průvod doprovodil i vozembouch

FOTO: Masopustní průvod v čele s medvědem lidé v Jezernici vítali

Končiny v Horním Újezdě: řezník, školačka, hokejista i vysokohorský turista

Období masopustů je tady! Ve Skaličce tancovali s medvědem, pak si smlsli