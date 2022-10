„Překvapilo mě, že jsem byl mezi finalisty, ale moc mě to potěšilo. Bylo to napínavé, několikrát nás předběhli, ale nakonec to dopadlo v náš prospěch,“ říká pan MUDr. Antonín Kutálek, který do soutěže přihlásil trvalkový záhon u školy v obci Rohle, o který pečuje společně s tchýní, paní Eliškou Klukovou.

„Jsem rád, že se soutěže zúčastnilo tolik lidí. Věřím, že to povzbudí i obci, lidé si uvědomí, že to není všednost, že to tu máme opravdu moc hezké. A když sem pak někdo přijede zdaleka, bude vědět, že se u nás může pokochat květinami,“ dodává a usmívá se na paní starostku Rohle Evu Petrášovou, kterou výhra pana doktora také moc potěšila.

„Když ten záhon vidím osobně na vlastní oči, mohu jen potvrdit, že porota a následně i čtenáři Deníku vybrali dobře. Je to potěcha pro oko a zasloužené vítězství,“ nechává se slyšet předseda Olomouckého okrašlovacího spolku Richard Benýšek. Současně dodává, že zájem lidí o účast ho také velmi potěšil, a rád by tak soutěž pořádal i v příštím roce.

Zatímco pan Kutálek uspěl v kategorii „nejhezčí dům a blok domu“, v kategorii „nejhezčí balkón a terasa“ dominovala Markéta Zatloukalová z obce Bludov. Její balkon plný rozkvetlých zvonků se čtenářům líbil nejvíce. I podle pana Benýška připomíná její zahrada spíše botanickou zahradu.

„Na dovolené jsem si četla Olomoucký deník a byla tam výzva, ať se pochlubíme květinovou výzdobou. Říkala jsem si, že vám přijde určitě mnoho fotek a ani jsem nedoufala. Ale o to jsem měla věří radost z výhry. Všichni mi to přáli. Rodina, přátelé, známí v práci,“ vysvětluje paní Zatloukalová, jak se do soutěže přihlásila. „Manžel si už zvyknul, že kupuji kvítka od jara do podzimu, už zná díky mně všechny květiny,“ dodává s úsměvem.

Výherci byli odměněni částkou 10 000 Kč, předplatným Deníku a také balíčkem sazeniček od společnosti Semo. Přímo na místě pogratulovali vítězům v Rohli a Bludově předseda spolku pan Richard Benýšek a také Milada Sokolová, zastupitelka Olomouckého kraje, který nad soutěží převzal záštitu. Oba se těší, až Olomoucký kraj příští rok znovu rozkvete.

