Pluto je velmi mladý – dnes mu může být rok. Již jako malý byl zachráněn z hrozných podmínek. Půlroční štěňátko trávilo celé dny venku na dvoře na obrovském řetězu v podivné rodině. O nějaké péči, výchově a seznamování se se světem kolem sebe nemohlo být ani řeči.

Pejsek Pluto v náhradní péči. No není rozkošný?Zdroj: Inka NadymáčkováDo rodiny záchranářky Inky Nadymáčkové (dnes organizace Jménem psa, z. s.) přijelo drobné vystrašené stvoření. Pluto na jednu stranu všechny udivoval svým líbezným vzhledem, na druhou stranu byl k politování, protože se tak bál, že zpočátku se prošel po místnosti jen při zdi pod skříněmi na nožkách. Jinak byl zalezlý, naprosto nekomunikativní a vyděšený.

Ujal se ho Jimmy, kterého znáte z minulého dílu Psích osudů o přátelství s téměř nevidomým Rockym. Kříženec šarpeje Jimmy, sám zachráněný před poslední injekcí, je „psí chůva“, vzácná klidná povaha. Pes, který pomáhá všem příchozím bázlivým chudákům zjistit, že svět je vlastně docela prima a lidé ani jiní psi nemusejí být všichni jenom zlí. A takhle zapůsobil i na Pluta, který se díky němu postupně přestával bát vystrčit nos z úkrytu a zpod skříně.

Ještě horší byl však fakt, že Pluto již nebyl úplně zdráv. Od řetězu měl poškozenou tracheu (průdušnici). Ještě si někdo myslí, že přivázat štěně na řetěz je v pořádku? Ještě někdo říká, že „na vesnici se to vždycky tak dělalo, že pes byl na řetězu“? Pokud ano, ať to zkusí říct Plutovi do očí.

Pluto a 'psí chůva' Jimmy.Zdroj: Inka Nadymáčková

Pluto měl v důsledku tohoto poškození nárazově problém se nadechnout, kašlal, lapal po dechu. V případě zhoršení situace se nabízela léčba pomocí kortikoidů. Ty by skutečně pomohly, mívají však při dlouhodobém užívání neblahé vedlejší účinky na játra a ledviny. Uvažovalo se, jestli Pluto s takovou diagnózou nezůstane v doživotní péči záchranářské organizace. Vždyť kdo mu zaručí odpovídající péči po celý život? Což o to, zájemců bylo díky jeho roztomilému vzhledu nemálo, ale jak mezi nimi najít ty pravé?

A přece se zázrak stal. Po sérii lékařských vyšetření, zda to všechno zvládne, odjel Pluto domů. Po předchozím pečlivém výběru a domluvě si pro něj přijela prima rodina. Doma není sám ani po té chlupaté a tlapkaté stránce – řádí s jezevčicí a celkově dostal jeho život nový smysl.

Sylva Kaplanová