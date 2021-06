Přemýšlíte, jak smysluplně zabavit děti během letních prázdnin? Přihlaste je na přímětstký tábor v olomouckém Art Rubikon.

Příměstský tábor v Art Rubikon | Foto: Václav Gregor

Pod vedením zkušené lektorky Jitky Berkové, která má několikaletou praxi práce s dětmi jak v tuzemsku, tak i v zahraničí pořádáme příměstský tábor pro kluky i děvčata. Pro děti je na celý týden připraven velmi pestrý a zábavný program formou soutěží, sportovních her, pobytů v přírodě, tvořivých dílniček, ale také i velmi zajímavých chvilek s dětskou angličtinou. Nebude chybět ani relaxace. Tábor je vhodný pro děti od 6 do 10 let.