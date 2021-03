Studentský spolek Student Cyber Games, z. s. oznámil spolu s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity začátek už dvanáctého ročníku soutěže Prezentiáda. Jedná se o soutěž v prezentačních dovednostech, která je zaměřena na studenty základních a středních škol po celé České i Slovenské republice.

Ilustrační foto | Foto: Archiv ZŠ Liptál

I přes momentální obtížnou situaci jsme se nevzdali a přijali výzvu, kterou před nás pandemie postavila. Formát celé soutěže jsme přizpůsobili on-line prostředí a hodláme dále rozvíjet schopnosti studentů na poli prezentování, ať to stojí, co to stojí.