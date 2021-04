Vybarvený habr se zimou netřese

Obháčkovaný habr obydleli ptáci. Barevní jako živí. V březnu háčkovaly babičky, maminky, kamarádky kruhy, pásy, čtverce, kytičky a postupně je přišívaly na strom. Kabátek vyrostl do výše několika metrů.

Na další patra jsme použili žebřík. Už nestačil jen dvoják. „Můžu vám pomoct?“, zeptal se hoch, který zrovna posiloval ruce na workoutu u DDM. „Jo, díky moc.“ A už lezl nahoru s jehlou v ruce.

A že strom obydleli plstění ptáci? Docela pěkná náhoda. Klárka přinesla krásnou žlunu. Přidali se kamarádi stehlík, hrdlička, brhlík, strakapoud.. a všichni chtějí nahoru do budky.

VIDEO

Zdroj: Youtube

Kraslicový rekord

V loňském roce jste nám pomohli kraslicemi vyzdobit stromky především v našem areálu. Letos jsme vyhlásili zdobení stromků i na dalších místech – zdobili jste stromky u mateřských i základních škol, na sídlištích i v místech, kde bydlíte.

Aktuálně jsme na stromcích, které jste vyzdobili, napočítali 3160 kraslic! Děkujeme, že jste se aktivně zapojili. Zde jsou milé vzkazy některých z účastníků. Další vzkazy naleznete na webu DDM Olomouc.

„Posíláme za naši MŠ Holečkova 7,,MOZAIKA" náš kraslicemi ozdobený stromeček. Děkujeme za tento nápad, který rodiče a děti velmi zaujal a sesbíralo se celkem 299 kraslic."

Pavla Tománková a kolektiv MŠ Holečkova

„Děti a rodiče z naší mateřské školy ozdobili keř před MŠ. Je tam celkem 57 kraslic. Děkujeme a přejeme veselé Velikonoce."

Jana Dokoupilová, MŠ Petřkova Olomouc

„Posíláme kraslice malované s láskou."

Lucka, Honzík a Zuzanka Zatloukalovi

„Jmenuji se Jakub Urban a chodím na ZŠ Nedvědova 4.A a moje sestřička Anička chodí do MŠ Nedvědova (třída Berušky). Celkem jsme vyfoukli a namalovali 71 kraslic a ozdobili stromek na naší zahradě."

Jakub a Anička Urbanovi

„Píši z organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, která se s velkým nadšením a kreativitou přidala do Vaší výzvy 2021 kraslic v ulicích města. S uživateli a zaměstnanci se nám podařilo vyfouknout, nazdobit, pokreslit a nalepit 250 kraslic. Pokud budete mít možnost, strom najdete na adrese Lužická 7 Olomouc. Za všechny Vám moc děkuji, že jsme se do Vaší výzvy mohli přidat a podílet se na prolomení rekordu. Doufáme, že se to podaří. Za celou organizaci Vám přeji krásné Velikonoce."

Zuzana Plachá, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

„Zasíláme fotografie k soutěži o nejkrásnější velikonoční strom. Žáci FZŠ Komenia shromáždili společně s vyučujícími 538 kraslic, kterými ozdobili strom v areálu školy na FZŠ Komenium. Do soutěže se zapojili všechny třídy I. i II. stupně a někteří žáci donesli i více jak 10 kraslic. Přejeme vám krásné svátky jara a hodně sil do dalšího období."

Lenka Kučerová, FZŠ Komenium

„Zasílám foto vrbičky s 42 vajíčky, které zdobilo 6 dětí ve věku od 3 do 8 let. Vrba je na sídlišti Roosveltova. Přejeme vám co nejvíc kraslic a hezký den."

Kašparová a spol.

„Jako MŠ Mozatova 6 jsme se také zapojili do vaší „kraslicové soutěže“. Jelikož nemáme před naší školkou žádný strom, rozhodli jsme se využít nedalekého parku, kde s dětmi pravidelně chodíme na vycházky. Celkový počet kraslic jsem spočítala na 60."

Klára Vašinová, MŠ Mozartova 6

„Zasíláme fotografie našeho nazdobeného stromku. Děkujeme za organizaci a nápad uskutečnit takovouto soutěž. Děti se výtvarně vyřádily a nám prokoukla velikonoční výzdoba naší školy. Celkový počet kraslic je 292. Těšíme se na příští ročník soutěže."

Tereza Vlachová, ZŠ Holečkova, Olomouc

„Vychovatelky a děti ze školní družiny ZŠ Mozartova 48 Olomouc se s nadšením zapojily do pokusu o rekord nazdobených stromků v Olomouci. Před naší školou vychovatelky nazdobily 4 stromečky s celkovým počtem 400 kraslic. Věříme, že se vám naše výtvory budou líbit a přispějeme tak k dosažení rekordu. Už se těšíme na výsledek."

Jana Mičová, ZŠ Mozartova

„Posílám foto našeho „stromečku“ před školou ve Štěpánově. Při vší snaze nedokážu určit přesný počet, takže přibližný je 120 krasliček."

Sylvie Moravcová

„Děkujeme za skvělou akci, kterou jste uspořádali. My všichni z MŠ Bieblova 7, Olomouc jsme se velice rádi zapojili. Zasílám fotografii našeho Velikonočního stromu –Velikonoční vrby s 57 velikonočními kraslicemi. Přejeme vám zdraví a další dobré nápady."

Gabriela Dostálová, MŠ Bieblova

„Děkujeme za vyhlášení pokusu o olomoucký rekord ve zdobení velikonočních stromků. S dětmi z naší školní družiny jsme se rozhodli využít možnost zapojení do této akce a „distančně“ jsme dokázali nazdobit celkem 266 kraslic. S pomocí pana školníka se je pak všechny podařilo pověsit na lípu před hlavní budovou školy v Nemilanech. Přejeme pohodové prožití jara a těšíme se na nějaké další akce."

Karla Pustějovská, vychovatelka ŠD

„Do akce „2021 kraslic“ se zapojila i naše MŠ Barevný svět v Olomouci. Děti pečlivě tvořily a dnes jsme na našem kraslicovém stromě napočítaly 154 kraslic. Všichni s napětím očekáváme výsledek akce."

Dagmar Pánková Lukasová, MŠ Barevný svět

„Zasíláme foto velikonočního stromu MŠ Nemilany. Zavěsili jsme na něj 174 kraslic."

Vlaďka Rohovská

Šárka Marxová Kvochová,

za DDM Olomouc