Před koncem školního roku se druháci seznámili se zajímavou knihou

Čtenář reportér





V době, kdy děti preferují počítače a televizi, je předčítání a vůbec čtení s dětmi nesmírně důležité (především do 10 let). Pro společné čtení jsem zvolila knihu Agnes a Zakázaná hora. Veronika Hurdová ji napsala po smrti svého manžela, kdy čekala třetí dítě a doporučuje ji čtenářům od 8 do 100 let.

Druháci a kniha Agnes a Zakázaná hora | Foto: Helena Žouželková