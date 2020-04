Zuzana Absolonová je ředitelkou ZŠ Vítězná v Litovli. V centru izolované oblasti byla prostředníkem mezi hygienou a testovanými žáky. Nákaza se totiž potvrdila u žáka druhého stupně. Jak celou situaci řešila a jaké to podle ní bude, až se zase školy otevřou? To se dozvíte v rozhovoru.

Ředitelka litovelské ZŠ Vítězná Zuzana Absolonová pomáhala hygienikům trasovat kontakty nakažených. | Foto: Šimon Švub

Kdy a jak jste se dozvěděla, že se ve vaší škole objevila nákaza? Bylo to ještě před uzavřením oblasti okolo Litovle?

O nakaženém žákovi jsem se dozvěděla od starosty Litovle 13. března, k uzavření oblasti pak došlo za tři dny. Ještě toho dne se se mnou spojila Barbora Hanáková z olomoucké krajské hygienické stanice. Domluvila se se mnou, že budu koordinátorkou komunikace mezi hygieniky a rodiči testovaných žáků. Musela jsem znát jména pozitivních dětí, abych na jejich základě mohla trasovat další kontakty, tedy spolužáky a učitele, kteří s nimi přišli do styku. K šíření nákazy totiž pravděpodobně došlo už v době, kdy první nakažený žák ještě chodil do školy.