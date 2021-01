Česko zasypal sníh, teploty klesají stále pod nulu a na chodnících se tvoří silné vrstvy náledí, které nás umí občas pěkně překvapit. Pokud se vám podařilo ošklivě upadnout a nyní kromě modřin řešíte také nepříjemnou bolest, raději zpozorněte a své problémy neignorujte, radí odborníci.

Nebezpečné pády na ledu. Ilustrační foto | Foto: Archiv

Naražené nebo naštípnuté?

Ledové nebezpečí číhá na chodnících, okolo zaparkovaných aut, ale také na schodech, kde už pád pěkně bolí. Zákon schválnosti funguje vždy a všude, proto i při nejvyšším stupni opatrnosti nám většinou noha ujede zrovna, když to nejméně čekáme. Co ovšem dělat v případě, kdy se i po několika dnech nemůžete zbavit bolesti kolene, ramene, loktu nebo kostrče, a stále cítíte silné pnutí při každém pohybu? „Základem je včasná návštěva ortopeda. Často se stává, že lidé připisují bolest pouze následkům pádu a automaticky předpokládají, že po pár dnech vše odezní. Nicméně pokud se vaše situace nelepší, ale spíše stupňuje, měli byste rozhodně zajít k lékaři. Stačí jednoduchý rentgen, aby odborník odhalil příčinu a pomohl vám vypořádat se s bolestí,“ radí Michal Švec, zakladatel portálu Návštěvalékaře.cz. „Návštěvníky našeho portálu nejčastěji trápí především akutní bolest, kdy již mají výrazné otoky, protože si naštípli při pádu kost, a kvůli tomu, že nemají úraz fixovaný do sádry nebo do dlahy, se jejich stav stále zhoršuje.“