Obrovský zájem u čtenářů vzbudila soutěž Nejkrásnější květinová výzdoba Olomouckého kraje 2023, kterou stejně jako v loňském roce pořádá Olomoucký spolek okrašlovací společně s Deníkem. Také v tomto roce se vítěz může těšit na finanční odměnu ve výši 10 tisíc korun!

Soutěž o Nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouckého kraje 2023. | Foto: se souhlasem, Jitka Špundová

„V posledních dnech nám čtenáři Deníku doslova zahltili redakční email se svými snímky zahrad a balkónů. I proto jsme se po dohodě s vedením Olomouckého okrašlovacího spolku rozhodli prodloužit uzávěrku do neděle,“ uvedl Aleš Uher, šéfredaktor Olomouckého deníku. Snímky svých kvetoucích truhlíků, vyzdobených oken, balkonů, předzahrádek, teras, domů či ulice tak můžete posílat do neděle 30. července.

Díky jedinému snímku své květinové výzdoby můžete vyhrát až 10 tisíc korun, poukaz do restaurace nebo předplatné Deníku.

Zapojit se do soutěžního klání je velmi snadné. Stačí pořídit co nejhezčí fotografii vaší květinové výzdoby a nejpozději do 30. července ji zaslat s krátkým popiskem na e-mail balkony@denik.cz. Do předmětu napište heslo Květinová soutěž Olomouc 2023. Odborná porota vybere ty nejkrásnější snímky a pošle je do velkého finále.

Soutěžit můžete

ve dvou kategoriích:

● Nejhezčí okno, balkon/ terasa

● Nejhezčí dům, blok domu a ulice

Stejně jako v loňském roce, také letos je možné soutěžit hned ve dvou kategoriích. V první se bude vybírat nejhezčí okno, balkon a terasa a v druhé kategorii nejhezčí dům, blok domu a ulice. Soutěžit lze v obou kategoriích najednou, do každé z nich je však možné zaslat pouze jednu fotografii.

V e-mailu je nutné uvést celé jméno a příjmení a název obce. K zaslaným snímkům uveďte také soutěžní kategorii, aby byly správně zařazeny. Hodnotit se bude nejen samotná květinová výzdoba, ale také celkový estetický dojem a originalita soutěžních fotografií.

Odborná porota vybere pět finalistů z každé kategorie. Čtenáři Deníku pak budou v anketě hlasovat o absolutním vítězi. V každé kategorii budou oceněna první tři místa.

Šance na výhru jsou veliké a ceny více než lákavé. Ve hře je nejen finanční částka až 10 tisíc korun, ale rovněž poukazy do restaurace a čtvrtletní předplatné Deníku. Neváhejte a podělte se s námi o fotografie vaší úchvatné květinové výzdoby.

Podrobná pravidla soutěže naleznete ZDE.

