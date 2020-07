Pohyb dětem přináší radost a je pro jejich zdravý vývoj nepostradatelný. Především rané dětství je obdobím rozvoje motorických a rozumových funkcí, a formují se návyky budoucího životního stylu. Dětství strávené běháním venku, budováním pevností a šplháním po stromech, bylo ale většinou nahrazeno hrami uvnitř, sledováním televize a organizovanými aktivitami. Jak se tato změna může projevit v dospělém věku? A dá se v dnešní době něčemu takovému předejít?

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Předpokládá se, že děti mají pohybu dost. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) to už ale dávno neplatí, proto vydala doporučení nejen pro děti školou povinné, ale dokonce i pro předškoláky. Odborníci si všímají, že se předškolním dětem nedostává dostatečného množství spánku (10-13hodin) a času na hraní venku, a to má vliv na jejich fyzické i duševní zdraví.