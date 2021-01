Medvědí vzpomínky, to je výstava fotografií a materiálů ze života přírodovědného oddílu Lidu Medvědího potoka, který byl založen před 40 lety. Výstava probíhá v DDM Olomouc. Prohlédnout si ji můžete na videu ve fotogalerii nebo na www.ddmolomouc.cz.

Z historie oddílu

Naše historie začíná oddílem založeným 3. prosince 1980 ve škole v Olomouci - Řepčíně (jako Ochránci přírody, od 1. září 1984 jsme byli FFNI). Dne 7. října 1989 se uskutečnila první výprava Chovatelů, 22. května 1992 tento oddíl našel jméno Šákimové.

V oddílech pracují družiny Blatouši a Blešivci, Bzučiví medvídci a Sklípkani. Dne 8. září 1996 se poprvé sešli Mývali. Po poznání krásy a čistoty života Indiánů a přírody v okolí Medvědího potoka v Huslenkách se všechny družiny a oddíly v lednu 1997 sloučily ve společenství kmene Lidu Medvědího potoka.

Od roku 1981 spolupracujeme se ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody Upolín, v roce 1990 přecházíme pod DDM Olomouc a v roce 2012 se stáváme oddílem ve spolku Mladí ochránci přírody: www.emop.cz . Scházíme se tedy v Domě dětí a mládeže v Olomouci, kde máme veškeré zázemí. Schůzky a některé akce probíhají v rámci činnosti kroužku DDM Lid Medvědího potoka nebo ve spolupráci.

Ty super nej jsou např. pobytovky na Ochoze, akce Den Země pro nejmenší, letní tábory a expedice, péče o některé trasy s ptačími budkami. V pondělí mají schůzky Mývali, v úterý Bzučiví medvídci, ve středu Blešivci a Blatouši, ve čtvrtek Mloci a v pátek Sklípkani. Patří k nám také předškoláčci Plšíci a Zelené lístečky.

Z činnosti oddílu

Oddíl jezdí i na výpravy do přírody a na velké tábory. V kroužku nejdřív poklidí zvířata: vodní a suchozemské želvy, rybičky, činčilu Machu a Sazinu, andulky, králíka Karlíka, morčata a pak se věnují vědě a hrám. Vedoucí a instruktoři (odrostlí členové oddílu) si každý týden připravují téma z oblastí přírodovědy a hravou formou je představují dětem.

Své vědomosti si každý čtvrtek ověřují v soutěži. Děti, které uspějí v „poznávačce“ – tj. určování kamenů, rostlin nebo něčeho v mikroskopu odjíždějí v šestičlenné skupince na velkou soutěž Zlatý list, které se koná v základních, okresních a krajských kolech. Lid Medvědího potoka se pravidelně umisťuje na předních místech v celorepublikovém klání.

Jaroslav Marx si jen tak mimochodem připomíná den, kdy založil přirodovědný oddíl. 3. prosince 1980. Bylo mu čerstvých osmnáct a rozhodl se, že: „Chci pracovat s děckama“, chodit do přírody a učit je. A to dělá krásných 40 let.

Děvčátko, co chodilo do oddílu od 7 let s přezdívkou Ledňáček, má dnes vytetovaného na jedné paži ledňáčka a na druhé paži medvěda.

Šárka Marxová Kvochová