Střelbu ze vzduchové pistole si nejen děti mohly vyzkoušet do terče i na balónky. Zdolání překážkové dráhy malého bojovníka či pokoření lanové dráhy bylo původně určeno dětem, ale právě těm se nejednou podařilo přemluvit jejich učitelky k souboji mezi sebou navzájem.

Nepopiratelně největší úspěch však sklidil tank T-72M4CZ, z nímž do posádky přijeli příslušníci ze 73. tankového praporu Přáslavice.

Den otevřených dveří přilákal ve středu 8. září do Dukelských kasáren v Lipníku nad Bečvou přibližně 800 návštěvníků. Za fotoreportáž velmi děkujeme Petře Novákové ze 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou.

