Životní osudy

Rodák z rolnické rodiny z Myslechovic (nyní část Litovle) po studiích na reálném gymnáziu v Litovli odešel na studia češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě UK v Praze. Studia však nedokončil. Využil nabídky překladatele a vydavatele knih Josefa Floriana k pobytu ve Staré Říši.

Zde začíná překládat francouzské autory (například Henriho Pourrata a Georgese Bernanose). Potom začal publikovat časopisecky (Tvar, Akord, Listy pro umění a kritiku) a zakotvil jako redaktor v pražském nakladatelství Melantrich. Stýkal se s řadou osobností literárního světa.

Mezi ty nejvzácnější patřili znalec starší české literatury Josef Vašica, literární kritik Bedřich Fučík a básníci František Halas a Jan Zahradníček.

Po únoru 1948 byl Jan Čep jako autor křesťansky orientované literatury zde nežádoucí. V srpnu 1948 se rozhodl emigrovat.

Po krátkém působení v Mnichově jako komentátor Rádia Svobodná Evropa žil od roku 1951 v Paříži. Zde se také oženil s dcerou zemřelého literárního kritika Primeros Du Bose.

V polovině šedesátých let jej postihla mozková příhoda, která znemožnila další veřejné aktivity. Zemřel 25. ledna 1974 a byl pohřben v rodinné hrobce v Celle-St. Cloude nedaleko Paříže.

Literární dílo

V roce 1926 mu vyšla první kniha povídek nazvaná Dvojí domov. Dvojí domov je základní čepovkou metaforou: na jedné straně je to život, který žijeme, jakési fyzické přeludné bytí a na straně druhé je to domov duchovní, metafyzický, který nás přesahuje do věčnosti.

Vrcholu dospělo jeho dílo ve třicátých letech v povídkových souborech Zeměžluč, Letnice a Děravý plášť. Prolínají se zde lidské vztahy a prožitky. Člověk je pro něj úžasným tajemstvím.

Z dalších děl můžeme uvést román Hranice stínu, povídky Modrá a zlatá či Lístky z alba. Druhou oblastí jeho tvorby byly eseje, vzpomínky a proslovy. Vyšly v souborech Události a lidé, Rozptýlené paprsky, Samomluvy a rozhovory, Poutník na zemi, Sestra úzkost.

Čepovo dílo u nás samozřejmě s výjimkou šedesátých let nesmělo vycházet. Zásluhou Bedřicha Fučíka a Mojmíra Trávníčka vycházelo samizdatově v rámci rukopisné edice VBF.

Dnes je k dispozici téměř celé Čepovo dílo v podobě sebraných spisů. Vyšla i Čepova korespondence s Janem Zahradníčkem, Josefem Vašicou a dalšími literáty.

Z posledně vydaných prací můžeme uvést knihy Francouzští přátelé Jana Čepa (editor Jan Zatloukal, Brno 2016), Meditace (eseje nově objevené Janem Zatloukalem z francouzských archivů z exilového období, Brno 2019) , Vzájemná korespondence Jan Čep – Henri Pourrat (překlad Jan Zatloukal a Hana Krpcová, Brno 2021).

Jan Čep a Prostějovsko

Také v našem regionu našel Jan Čep svoje obdivovatele, ctitele a čtenáře. K záchraně a zpřístupnění Čepova díla v době normalizace přispěl plumlovský badatel,literární sběratel a publicista Ladislav Šebela (1932–2012). Shromáždil rozsáhlý archiv obsahující fotografie, dopisy, knihy a další materiály.

V letech 1975–1996 vydával čepovské novoročenky. Vycházely v počtu třinácti až čtyřiceti kusů ve formátu A4 jako strojopisy doplněné úvodním slovem a později i fotografickou přílohou. Obsahovaly ukázky z Čepova díla, překladů, promluv.

V roce 1977 zde byla uveřejněna Čepova pohádka Holubí princezna. Spolupracoval na nich s editorem Mojmírem Trávníčkem z Nového Hrozenkova a s holešovským vlastivědným badatelem Františkem Rafajou.

Zvláště cenné jsou sborníky Kterou Čepovu knížku máte nejraději? (anketa, 1974) a Vzpomínky na Jana Čepa (1976). L. Šebela zde využil kontaktů s nejmladší Čepovou sestrou Ludmilou Sorbiovou (1919–1990) žijící v Nové Dědině u Konice, která také přispěla do obou sborníků.

V Plumlově jej také navštívily Čepovy děti Klára a Jan. Ze svého archivu připravil v létě 1998 v prostějovském muzeu výstavu nazvanou Jan Čep – básník dvojího domova.

Rozsáhlý Šebelův archiv také posloužil Mojmíru Trávníčkovi při psaní monografie o Janu Čepovi Pouť a vyhnanství (1996) a Michalu Bauerovi jako editorovi knihy Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny (2007).

Dílem Jana Čepa byl výrazně ovlivněn také olšanský prozaik a překladatel z polštiny Lubomír Nakládal ( 1926–1986). Jeho prvotina Ještě na růži rosa nese výrazné vlivy Čepovy poetiky.

Prostějovská rodačka a prozaička Herma Svozilová Johnová (1914–2009) poznala Jana Čepa v době 2. světové války. Vážila si ho jako vynikajícího prozaika a dobrého člověka.

Prostějovan, pozdější dramaturg a překladatel Sergej Machonin ( 1918–1995) byl ve třicátých letech uhranutý Čepovým dílem a doslova čekal na každou jeho novou knihu Připadaly mu jako zjevení krásy a tajemství Zvláště mu byly blízké evokací atmosféry vesnic a krajiny, v níž žil.

Vzpomínal, jak ho ohromila metafora o husím zakejhání, které projelo vesnicí jako nůž. Jana Čepa navštívil v roce 1969 v Paříži a napsal o tom také reportáž do tehdejších Literárních novin. Tehdejšími ideologickými vládci však nebyla kladně přijata.

Olomoucký literární vědec František Všetička (1932) rovněž v této době navštívil Jana Čepa. Bylo to však smutné setkání, které nepřeklenula ani darovaná Durychova Boží duha.

Po umělecké stránce z Čepova díla nejvíce oceňuje novely Jakub Kratochvíl a Cikáni. Mladého Čepa portrétoval kostelecký rodák a akademický sochař Karel Otáhal (1901–1972). Čepovým přítelem byl zdětínský rodák, učitel a sběratel pověstí z Litovelska a Konicka Martin Strouhal ( 1907–1987).

Doklady o tom, že Čepovo dílo patří Hané, najdeme v publikaci literárního historika Bedřicha Slavíka Hanácké písemnictví (1940) a ve výboru hanácké literatury Krásná a milostivá (1941). Slavík ocenil především jeho lyrismus, citovost, převahu meditace a láskyplné zachycení venkovských postav.

Další zmínky o J. Čepovi najdeme v knize Lidové umění na Hané ( 1941) redigované J. R. Bečákem. Josef Koudelák zde ve stati nazvané Tvář Hané uvedl, že Čepovy prózy jsou „ hledáním vnitřní síly kraje, cestou k duši domova a k duši Hané“.

Hana Bartková

