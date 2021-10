Kniha s názvem Pňovice - Pohled do historie obce byla slavnostně požehnána při chrámovém koncertu Theatre Brass Quinetu z Ostravy.

S historií Pňovic seznámí nová kniha o obci Pňovice - Pohled do historie obce. | Foto: Pavel Čunderle st.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.