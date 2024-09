Třiadvacetiletý kondiční trenér se rozpovídal o tom, jak se k trénování dostal, anebo jak se cítí jako nový kondiční trenér Sigmy Olomouc „A“.

Jak dlouho se už věnujete kondičnímu tréninku a jak jste k němu přišel?

Kondičnímu tréninku se věnuji zhruba 5 až 6 let. Já mám vystudovanou Střední pedagogickou školu v Krnově, kde jsem měl zaměření přímo na tělocvik, tudíž tam byly nějaké začátky. Poté jsem přestoupil sem do Olomouce na vysokou školu: Fakultu tělesné kultury, na obor tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, kde jsem se začal postupně vzdělávat v oblasti kondice a postupem času jsem došel k tréninku sportovců.

Máte například nějakou specializaci?

Specializace úplně nejsou, protože si myslím, že pokud chce být někdo kvalitním kondičním trenérem, tak by měl mít přehled o všech oblastech. Mě nejvíce zajímají energetické systémy ve sportu, tímto se nejčastěji zabývám.

Nově jste kondičním trenérem Sigmy Olomouc. Jaký je to pocit?

Je to zajímavé. Já jsem vůbec nečekal, že mě pan trenér Janotka osloví. Je to pro mě motivující, být u týmu Sigmy „A“, ale protože já už jsem prošel tréninkem kolektivního sportu, tak to není nic nového. Každopádně je to pro mě velká motivace, posunout se dál a bylo to pro mě překvapení.

Jaký je Váš nejoblíbenější sport?

Asi nebude žádná novinka, když řeknu, že to je fotbal (smích), kterému se věnuji, jak z hlediska kondice, tak dříve jako hráč.

Jaký máte názor na dávání přednosti vzdělání před sportem? T

ato otázka mě velmi potěšila. Myslím si, že by to mělo být úměrné. Sport by se neměl žádným způsobem oddělovat. Alespoň v dorosteneckém věku je jasné, že ten daný sportovec, má méně těch časových možností a vzdělání by se mělo tomuto přizpůsobit. Vzdělávací program by se měl individualizovat pro každého jedince podle jeho potřeb a povinností.

Co rád děláte ve svém volném čase?

Teď toho volného času moc není. Buď jsem u Sigmy a současně se věnuji tréninku sportovců. Když už nějaký čas mám, tak se snažím věnovat přítelkyni a také sportu, co nejvíce to jde, abych z něj nevypadl.