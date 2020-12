Mezi potvrzenými jmény je mj. skladatel Bill John Bultheel, americká umělkyně Marisa Olson, umělec a filmař Andrew Norman Wilson, z tuzemských umělců pak experimentální divadelní soubor D'epog, slovenská umělkyně Natália Trejbalová nebo laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého Barbora Kleinhamplová. Po dvou letech se na PAF Olomouc vrací také digitální umělec a hudebník Jesse Kanda.

„V rámci příprav se snažíme pracovat s online a streamovacími platformami jako s prostorem pro tvůrčí experimenty. Pro náš festival se letošním přesunem významné části programu na internet otevírá jedna z nejzajímavějších kapitol, které jsme za téměř dvě dekády konání PAFu zažili. Ač je fyzický prostor nenahraditelný, tak letošní zkušenost, kdy nakonec zůstáváme jen v ulicích Olomouce a zejména v mnoha vrstvách internetu, se určitě pozitivně propíše i do dalších let. Příkladem je i letošní přepisování scénářů pro samotný PAF,“ komentuje koncepci letošního ročníku programový ředitel Martin Mazanec.

PAF až do domu: online program PAF Olomouc

Dvorní skladatel německé umělkyně Anne Imhof, Bill John Bultheel, odehraje živě streamovanou performance v kapli Božího těla v olomouckém Konviktu, online performance připravuje enigmatický, ambient-popový projekt Relax Kevin, živě streamované bude také vystoupení britského producenta LOL K, kterému aktuálně vychází nahrávka u ceněného vydavatelství Halcyon Veil.

Jeden z nejprogresivnějších českých divadelních souborů D'epog připravuje ve spolupráci s multimediálním umělcem Martinem Blažíčkem nový projekt kombinující aspekty manipulovaného pohyblivého obrazu a divadelní performance, několik performancí a vstupů chystá Televize Estráda – kolektiv loutkového divadla adaptovaného pro generaci Z. Německá kurátorka Suza Husse, která ve své praxi vychází z queer, feministických a dekolonizačních vztahů k tělu a ekologii, chystá projekt pro sbírkový skleník Výstaviště Flora Olomouc.

Výrazným bodem programu je americká umělkyně Marisa Olson, která se v minulosti představila mj. v prestižním Whitney Museum of American Art nebo pařížském Centre Pompidou. Online performance uvede belgický postklubový producent Ssaliva, snímek In the Air Tonight, inspirovaný stejnojmennou písní Phila Collinse, představí americký umělec a filmař Andrew Norman Wilson.

V průběhu festivalu bude také možné zhlédnout desítku finalistů soutěže českého pohyblivého obrazu Jiné vize CZ 2020, jejímiž kurátory jsou v letošním roce Lumír Nykl a Tina Poliačková.

Umění v srdci města: výtvarné instalace ve veřejném prostoru

Podstatná část programu se odehraje také přímo v Olomouci formou instalací a výstav ve veřejném prostoru. Bezpochyby nejvýraznějším vizuálním vstupem festivalu do struktury města bude výstava tvůrce digitálních mutantů Jesseho Kandy. Ten se na PAF vrací po dvou letech a připravuje výstavní projekt pro rozměrnou plochu v místech plánované stavby diskutovaného Středoevropského fóra.

Zakladatelka platformy Institut úzkosti Barbora Kleinhamplová chystá výstavu pro pouliční galerii Vitrína Deniska a švédský digitální umělec Jacob Broms Engblom pak v rámci PAFu připravuje hned dvě výstavy – pro obrazovky 9:16pm ve výlohách Muzea umění Olomouc a v online galerii spořičů obrazovek (ScreenSaverGallery). Na pomezí online a reálného světa se v rámci PAFu bude pohybovat v Itálii usazená slovenská umělkyně Natália Trejbalová, která chystá několikahodinový segment pro online stream a výstavu v Galerii XY.

Účinkující PAF Olomouc 2020: Marwa Arsanios, Billy J. Bultheel, Alexander Campaz, Pavlína Fichta Čierna, Julie Daňhelová, D'epog, Ateliér Duchů, Suza Husse, Jacob Broms Engblom, Televize Estráda, Kristina Fingerland, Jakub Gawlowski, LOL K, Jesse Kanda, Relax Kevin, Barbora Kleinhamplová, Jurij Medem, Lumír Nykl, Nýbrž, Marisa Olson, Martina Pachmanová, Ana Peraica, Tina Poliačková, Francesco Urbano Ragazzi, Ina Röder Sissoko, Matěj Sláma, Slowmotiondancer, Ssaliva, Matěj Strnad, Roman Štětina, Natália Trejbalová, Andrew Norman Wilson, Anna Zett, Anna Zemánková

Eliška Šrubařová, Veronika Zapatová