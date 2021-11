Počínaje prvním prosincovým čtvrtkem prostoupí Olomouc kromě mikulášského koledování a řinčení čertovských řetězů také řada instalací, projekcí, koncertů a performancí na známých i méně obvyklých místech – letošní ročník PAF Olomouc se spolu s diváky a mezinárodními i tuzemskými hosty zaměří na otázky spjaté s přelomem milénia a roky, které jej následovaly.

Již tradičně se diváci mohou těšit na filmová pásma promítaná v projekčních sálech Uměleckého centra Univerzity Palackého v bývalém Jezuitském konviktu i na velkém plátně kina Metropol.

Tajemství Skleněného pokoje. Slavná brněnská vila Tugendhatových bere dech

Po řadu let byl průběh festivalu neodlučitelně spojen se sněhovou pokrývkou a zákeřnou námrazou v olomouckých ulicích. Ta nás ovšem v posledních letech opustila, a proto jsou pro návštěvníky přichystána rovnou dvě pásma krátkých filmů s tematikou sněhu.

Mladšímu obecenstvu Mikuláš nadělí projekci filmů s názvem Mikulášská sněhová nadílka: Krátké a zasněžené – během ní se setkají například s Rákosníčkem, který nezařídil sníh, Maxipsem Fíkem coby polárníkem a spoustou dalších hrdinů z tuzemské i světové animované tvorby.

Pásmo pro dospělejší diváky nese název Vločky a závěje – to odkazuje na pomíjivost sněhu a razanci, se kterou kolem nacpaných kanceláří každoročně zima proletí. Kromě toho také pásmo diváky přenese do vzdálených arktických končin.

Vločky a závěje - Matouš Valchář – O tom, co potomZdroj: Se souhlasem Elišky Šrubařové

Festivalové projekce kromě zaběhnutých míst proběhnou i ve třech provozovnách, ve kterých by je diváci nemuseli tak úplně čekat.

Cyklus AniPromítačky totiž letos proběhne ve zmrzlinárně Tomivo Gelato – zde bude ke zhlédnutí projekce bloku Animované filmy pro sladší život, kosmetickém salonu Ivy, kde se bude dbát o sebepéči spolu s blokem Animovaná sebepéče a v kultovní studentské hospodě Vertigo, která bude hostit blok s názvem Originálně bizarní, bizarně originální.

První dva zmíněné bloky AniPromítačeky jsou vhodné i pro mladší diváky. Festivalový program bude možné vnímat i na čerstvém vzduchu – v průběhu festivalu se bude olomouckými parky v několika instancích pohybovat mobilní video-socha Shift z dílny Tomáše Moravce a Matěje Al-Aliho.

Recenze knihy: Jan Žižka

Bizarní vehikl nabídne divákům nevšední zážitek skutečně pohyblivého obrazu – jeho tvůrci totiž během jízdy ovládají jak pohyb vozidla, tak i pohyb kyberprostoru, který je divákům předáván na projekčních plochách, které jsou na čelní i zadní straně.

Skutečně exkluzivní zážitek si pro festivalové návštěvníky připravila trojice kurátorek Anna Lena Seiser, Sabrina Labis a Nela Klajbanová.

Díky jejich výstavě Only Glass Between Us, která celý festival ve čtvrtek 2. prosince zahájí, bude veřejnosti umožněno navštívit palmový skleník olomouckého Výstaviště Flora, velký skleník se spolu s dalšími sbírkovými skleníky s odcházejícím létem každoročně až do začátku turistické sezony veřejnosti uzavírá.

Aktivní učitelé ze ZŠ Heyrovského zvládli on-line výuku na středomořské Maltě

Pokud návštěvníci mohou vstoupit mezi vzrostlé palmy do skleníku, kde je tedy ono zmíněné sklo mezi námi?

Podstatou výstavy jsou nejrůznější displeje a obrazovky, které kurátorky rozmístí napříč palmovým skleníkem. Tyto obrazovky budou opravdovým fyzickým předělem mezi návštěvníky a snímky z tuzemské tvorby a z archivu berlínského muzea n.b.k., které kurátorky pro výstavu vybraly a které se tak či onak dotýkají tematiky rostlin, prostředí a lidského bytí.

Součástí výstavy budou i komentované prohlídky.

Eliška Šrubařová