Naším cílem je v souladu se stanovami Ligy vytvářet podmínky pro zapojení členek do tělovýchovných, kulturních, relaxačních i jiných aktivit a tím do plnohodnotného života.

Současně jsme i klubem seniorů a zapojujeme se do programů Magistrátu města Olomouce. Naši činnost můžeme vyvíjet díky příspěvkům, darům a dotacím Ligy proti rakovině, Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce a v neposlední řadě i příspěvkům členek.

V posledních dvou letech však byly v návaznosti na opatření v souvislosti s kovidem naše aktivity podstatně omezeny. Věříme, že letos již nic naši činnost nenaruší a připravované akce se uskuteční.

Regionální informační centrum Olomouc opět otevírá své dveře dokořán

A tak od ledna máme možnost pravidelně, většinou jednou týdně, se protáhnout ve cvičení jógy, v Sokole Olomouc – Nové Sady či v akvaparku.

V lednu naše členky společně navštívily krásné představení baletního souboru MDO Louskáček. Uchvátily nejen výkony sólistů a sboru, ale i nádherná výprava.

V únoru mezi nás přišla oblíbená herečka činohry MDO Jana Posníková. Velmi poutavě vyprávěla o svém dětství, o cestě, která ji přivedla k divadlu, od studia na literárně dramatickém oboru ZUŠ Žerotín po absolvování vysokoškolských oborů „Divadlo a výchova“ a „Teorie a dějiny divadla“.

Hluboké kořeny Charity očima světoznámého fotografa Jindřicha Štreita

Ochotně a zasvěceně odpovídala na veškeré naše otázky jak o herectví, tak o svých ostatních profesních aktivitách.

Deset našich členek se zapojilo do projektu „Sejdeme se u Svitav“. Organizují ho spolu s odborem sociálních věcí olomouckého magistrátu kluby seniorů Lazce, Přichystalova a Polská.

Akci navrhlo spřátelené seniorské sdružení v Hradci Králové. Vzdálenost mezi našimi městy je cca 150 km. Cílem je, ujít formou krátkých vycházek v okolí Olomouce a Hradce za 2 měsíce přibližně 75 km, aby se zapojení účastníci „virtuálně setkali na půl cesty, přibližně u Svitav“.

Olomoucká Telegraph Gallery vystavuje geometrickou krajinu Jana Poupěte

Společné vycházky se uskutečnily zatím 2. února kolem jezera Poděbrady, 24. února za olomouckým Golemem na trase Olomouc – Nemilany.

Náš klub organizuje od začátku února pro naše členky každý týden vycházky z Olomouce do jejího okolí, mj. 2. února ze Svatého Kopečka přes Dolany do Bělkovic, 9. února, ze Svatého Kopečka přes Radíkov, Hlubočky do Mariánského Údolí, 16. února, údolím Bystřičky do Velké Bystřice a zpět.

Absolvované kilometry nejen na těchto ale i individuálních vycházkách se zapojeným členkám evidují. Vedou si velmi dobře a mají tak veškeré předpoklady do „cíle ve Svitavách“ dorazit.

Od prosince 2021 až do konce letošního března naše členky absolvují masáže. A těm se chci věnovat trochu podrobněji. Řada z členek již přesáhla osmdesátku. Některé mají pohybová omezení resp. jiné zdravotní problémy, které jim brání se zapojovat do řady aktivit klubu.

Běž domů, Ivane! Bohatí válčí, chudí umírají. Ruský konzulát v Brně ožil vzkazy

V říjnu na členské schůzi byla uzavřena anketa mezi členkami na téma, co připravit, aby se mohla zapojit i tato skupina. Většina se přiklonila k masážím. Ty však nejsou zrovna levnou záležitostí. Ale náš klub měl velké štěstí.

Podařilo se nám objevit terapeutku, Mgr. Jiřinu Vanskou, která byla ochotná provést od prosince 2021 do letošního března 90 masáží. Provozovnu má v Ostružnické ulici, tedy v místě dostupném MHD. Nabídla velmi výraznou slevu ve formě sponzorského daru.

Je to poprvé, kdy Onko klub Slunečnice obdržel dar od fyzické osoby a to ještě v době, kdy i ona byla postižena opatřeními vlády a nemohla dlouhodobě vykonávat svou činnost.

O to větší jí patří naše poděkování, zveřejnění a ocenění jejího postoje v rámci města i kraje. Paní magistro, Jiřinko Vanská, děkujeme.

Věra Kratochvílová,

Onko klub Slunečnice Olomouc

Lidé z Hranic se semkli! Uspořádali bleskovou sbírku pro Ukrajinu

Fotograf z Frenštátu vyrazil na hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou