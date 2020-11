A hned od začátku roku se konaly akce a aktivity tělovýchovné, rekondiční, kulturní a další. Z tělovýchovných to byla každý týden jóga v Centru pohybu v Sokolské ulici, harmonická gymnastika v tělocvičně FTK UPOL Olomouc, jednou za dva týdny cvičení v bazénu ZŠ Dr. Nedvěda a v měsíčním intervalu návštěva akvaparku.

V únoru jsme zavítaly na první ze tří plánovaných jednodenních relaxačních pobytů do Lázní Slatinice. Každá z účastnic absolvovala procedury dle svého výběru jako masáže, cvičení v minerálním bazénu, rašelinové obklady ap. Součástí pobytu byl jako vždy velmi chutný oběd v lázeňské jídelně.

Dne 9. února jsme shlédly v Moravském divadle představení baletu Zkrocení zlé ženy.

Náš Onko klub se pravidelně zúčastňuje i aktivit, které jsou nabízeny magistrátem Na hospodském kvízu konaném 16. ledna v klubu seniorů Peškova nás úspěšně zastupovalo družstvo ve složení L. Kleislová, M. Künstlerová, K. Synková a B. Filipová. Umístilo se z 15 zúčastněných týmů na 7. - 8. místě.

Tradičního přátelského bowlingového turnaje pro seniory, který se uskutečnil 5. února 2020 ve Sportcentru Best, za nás nastoupily D. Lešanovská, Z. Křížková, M. Kűnstlerová a M. Smolková. Děvčata získala pohár za krásné třetí místo.

Nikoho z nás nenapadlo, že činnost klubu něco ohrozí. Přišel ale březen.

Ještě 9. března proběhla členská schůze, jejíž součástí byla beseda s raftařkou Petrou Halaškovou, která reprezentovala ČR na Světovém poháru v raftingu v Číně. Přitažlivě nám přiblížila slovy, fotografiemi i videonahrávkami nejen místo závodu, ale i okolí. Ukázala čínské suvenýry. Na záběrech nám představila mj. čínskou medicínu, bojová umění, čínské znakové písmo, krásnou přírodu, významné památky, porcelán apod. Zajímavé byly záběry ze života v čínských vesnicích, o přátelství a vstřícnosti jejich obyvatel vůči cizincům, přiblížila velkoměsto Guilin, zapsané na seznam světového dědictví Unesco.

A o tři dny později vláda vyhlásila nouzový stav. Postupně byla zpřísňována mimořádná opatření. Na jejich základě i v našem klubu došlo k úplnému zastavení činnosti. Zástupci sociálního odboru Magistrátu města Olomouce dr. Trčková a Mgr. Doleček nás průběžně online informovali o vývoji a situaci v souvislosti s pandemií. Magistrát rovněž dodal členkám našeho klubu 100 ks roušek.

Na rok 2021 jsme byly nuceny přesunout plánovaný týdenní relaxační pobyt v Piešťanech či zájezd do Vápenky Vitoul a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích.

V první polovině roku jsme se sešly už jen jednou. Bylo to v červnu na členské schůzi spojené se slavnostní večeří.

Těšily jsme se, že po prázdninách, které využijeme k individuální relaxaci, práci na zahrádkách, chatách atd., se opět sejdeme. A již nás koronavir o naše činnosti nepřipraví.

První dny po letních měsících se nám vydařily. Nechyběly veškeré tradiční aktivity i naplánované akce.

Podzimní výlet směřoval 17. září do Vizovic. Nejdříve jsme navštívily Likérku Rudolf Jelínek. Průvodkyně nám ukázala závod, seznámila s jeho historií i současností. Nabídnuta nám byla ochutnávka. Na závěr jsme si v podnikové prodejně měly možnost zakoupit výrobky z produkce závodu. Po obědě v restauraci Valašský šenk následovala prohlídka vizovického zámku včetně parku. Pobyt ve Vizovicích jsme završily exkurzí v Zámecké čokoládovně a posezením v Čokoládovém království.

Na rekondici jsme se po dvou letech ve dnech 23. – 27. září vrátily do Kolštejn wellness centra v Branné. Zúčastnilo se 25 členek. Jak vypadal náš pobyt? Každý den začínal rozcvičkou, další společné cvičení s hudbou se konalo vždy v odpoledních hodinách. Všechny přítomné členky v rámci pobytu absolvovaly masáže klasické i bylinnými měšci, denně jednu hodinu měly k dispozici wellness s bazénem, saunami, párou, výřivkou, čajovnou.

Vydávaly jsme se i do okolí. Prohlédly si zámek v Branné s průvodcem, pět členek si vyšláplo na Šerák a Keprník, ostatní konaly procházky do okolí. Na sobotu 26. září domluvila M. Künstlerová návštěvu biofarmy v Lipové Lázních. Poslechly jsme si veselé povídání majitele pana Radima Hatlapatky o ovcích a skotu, ochutnaly ovčí sýr.

Na závěr pobytu jsme si pronajaly bowlingovou dráhu a 15 členek změřilo své síly v turnaji. Na prvních dvou místech se stejným počtem bodů umístily Z. Křížková a J. Fenclová. I když poslední dva dny počasí nepřálo, vracely jsme se spokojené. Přispěla k tomu a ochota a vstřícnost personálu a v neposlední řadě pak výborná kuchyně. Rekondice se uskutečnila využitím dotace Olomouckého kraje. Patří mu náš dík za to, že nám každoročně umožňuje naplňovat jeden z cílů činnosti našeho Onko klubu - zapojení členek do tělovýchovných a relaxačních aktivit a tím do plnohodnotného života.

I za naší účasti se konaly další akce magistrátu. V sobotu 12. září se našich 6 členek zúčastnilo vědomostní soutěže pořádané, stejně jako v lednu, pro kluby seniorů. Z 12 družstev skončily na pěkném 6. místě.

29. září se dvě naše družstva zapojila do turnaje v bowlingu. Umístila se na 6. a 9. místě, D. Lešanovská mezi ženami na 2. místě.

Během září se ale epidemiologická situace začala skokově zhoršovat. Ještě jsme stihly navštívit 4. října představení Splašené nůžky v Moravském divadle. Již o den později byl ale opět vyhlášen nouzový stav. Opatření se zpřísňovala, omezilo se shromažďování a tím se opět přerušily naše činnosti a aktivity.

Stalo se něco, co nikdo z nás dosud nezažil. Chybí nám pohyb, sociální kontakt a nikdo z nás neví, jak dlouho pandemie KOVIDu potrvá. Sejdeme se vůbec ještě letos? Uskuteční se akce přesunuté z letošního roku na příští? Věříme, že když všichni budou dodržovat epidemiologická opatření, tak se život v České republice a tím i v našem klubu vrátí do normálu.

Věra Kratochvílová,

za Onko klub Slunečnice Olomouc