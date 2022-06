To, že jedeme do krásného města, stotisícové metropole Královéhradeckého kraje, kterému se říká též „Salón republiky“, jsme věděli, ale to, co nás zde čeká nás nečekaně velmi příjemně překvapilo. Jsme lidé již v seniorském věku a bylo pro nás velice problematické sestavit šachové družstvo, které do Hradce Králové pojede.