„One day odkazuje na nutné bolestné změny, což je ostatně jedno z témat celé nacházející desky. Intimní až meditační skladba poukazuje na uzavření starých kapitol s pozitivním nádechem do budoucna. V klipu je vyobrazeno rituální spalování, očištění a osvobození. Chtěli jsme zachytit až spirituální náladu, která se odráží i v textu,” říká o skladbě frontman kapely Tomm Prochazka (ex-Nylon Jail).

Trojice aktuálním počinem rozšiřuje svou tvorbu o další rozměr. One Day je prvním ze tří videoklipů, které se postupně spojí v jednu příběhovou linii. Nadcházející dva videoklipy trilogie svěřili do rukou dvěma různým režisérům. Cílem jsou odlišná vizuální zpracování tématu očisty ohněm, které je ústředním motivem více než rok připraveného alba.

NOVÝ KLIP

Zdroj: Youtube

„Natáčení bylo spontánní, představa spalování byla dána konceptem, ale vize záběrů vznikaly až na místě. Prázdná planina, obří horizont a všeobjímající nebe. Jeho velikost, tíha a zároveň klid, který vzbuzuje, mívám už od malička ve snech. Proto mi přišlo příhodné se na tom sám produkčně podílet. Přizval jsem kameramana a kamaráda Jakuba Macoszka. Následný střih a editaci videa pak byla má práce. V klipu se mnou hraje fenka Ela, kterou jsem od štěněte občas hlídával kamarádovi Jiřímu Jirákovi z Nylon Jail. Své role symbolu osvobození se zhostila perfektně,” popisuje natáčení Prochazka.

Dirty Old Dogs vznikli v roce 2015. Vyhráli kapelní klání Boom Cup 2017 a díky vítězství v soutěži Jump into Colours vystoupili na Colours of Ostrava. Zahráli si také na Colour Meeting festivalu nebo Ostravě v ulicích. Začátkem roku 2020 odehráli klubové turné po Německu. Letos se chystají na hlavní pódium Hradeckého slunovratu, kde zahrají jako vítězové festivalové soutěže Welcome scéna. Třetí řadové album kapely Let’s Burn Heaven Again vyjde digitálně na streamovacích platformách 21. května. Na podzim se fanoušci dočkají i vydání vinylu.

Ricardo Delfino