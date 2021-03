Na webových stránkách si každý může zkontrolovat ušlé kilometry a prohlédnout fotografie či pozdravy od ostatních poutníků. Původním cílem bylo, aby každý nachodil během února 75 km, což je polovina trasy mezi oběma krajskými městy. Proto název Sejdeme se u Svitav.

Na cestu do Svitav se vydalo přes 80 seniorů a mnozí těch 75 km již dávno ušli a jdou v březnu stále dál. Olomoučáci do Hradce Králové a senioři z Hradce pokračují od Svitav do Olomouce. Placky na bundu se symbolem akce byly vyrobeny v Hradci Králové a poštou doručeny i olomouckým přátelům.

Placka akceZdroj: Miloslav Foltýn

Mnozí účastníci projevili zájem o skutečné setkání někde u Svitav, až pandemie skončí. Organizátoři proto během chození mohou přemýšlet o programu tohoto setkání. Kromě příznivého účinku na zdraví pomáhá chůze shodit i nějaké to nadbytečné kilo váhy a hlavně - působí na dobrou náladu i udržení vzájemných kontaktů mezi seniory z obou měst. Ať již jdou senioři odkudkoliv, ve všech případech jdou proti směru stárnutí.

Marcel Kraus (Hradec Králové),

Eva Sommerová (Olomouc)