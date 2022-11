Smyslem benefiční akce prodeje adventních věnců je již po více jak desetiletí snaha spojit očekávání příchodu Spasitele s pomocí nejpotřebnějším. Část výtěžku je tak každoročně věnována na podporu rodin a jednotlivců ocitajících se v nouzi přímo ve farnostech, větší část výtěžku míří do dalekého Ulánbátaru na pomoc tamnímu sirotčinci, letos nově i na Ukrajinu.

Potraviny, léky, ale i pumpa na topení pro sirotčinec

V mongolském sirotčinci využili přijaté dary na nákup potravin, hlavně masa a oleje, ale i léků, oblečení a hygienických potřeb pro děti. "Letos obdržela Charita Česká Republika informaci od ředitele Verbist Care, že se v sirotčinci rozbila pumpa na topení. Byli jsme požádáni o finanční podporu v této nepříjemné situaci," upřesnila za Charitu Dagmar Hubená. V jednotlivých farnostech směřovala pomoc na konkrétní potřeby lidí, jedna farnost přispěla vícečetné rodině v nouzi na nájem, další farnost pomohla částí výtěžku další rodině v těžké životní situaci. V letošním roce zamíří část výtěžku z prodeje věnců i na podporu projektů přímo na Ukrajině.

Ve většině farností proběhne výroba věnců v době od 21. – 26. listopadu, prodej se uskuteční v následující den, 1. adventní neděli 27. listopadu, kdy si budou moct zájemci zakoupit adventní věnec před nebo po mši svaté v kostelích. Minimální cena je 310 Kč, doporučená 350 Kč.

● farnost Sv. Kopeček – bazilika Navštívení Panny Marie společně s farností Klášterní Hradisko:

26. 11. sobota 12:00 – 15:00

27. 11. neděle 7:15 – 12:00

● farnost sv. Václava – katedrála sv. Václava

vždy půl hodiny před začátkem mše svaté, které začínají v 8:00 a v 10:00

● farnost Hodolany – kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

před mší svatou od 8:30

● farnost Hejčín – kostel sv. Cyrila a Metoděje

po mši svaté, která začíná v 10:00

● klášter dominikánů – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

před a po mši svaté, která začíná v 9:30

● farnost sv. Mořice – kostel sv. Mořice

před mší svatou, která začíná v 7:30 a v 9:00

● akademická farnost – kostel Panny Marie Sněžné

po mši svaté, která začíná v 19:00

● farnost Hněvotín – kostel sv. Leonarda

po mši svaté, která začíná v 8:30

● farnost Tešetice – kostel sv. Petra a Pavla

po mši svaté, která začíná v 9:00

● farnost Velká Bystřice – kostel Stětí sv. Jana Křtitele

po mši svaté, která začíná v 9:00

Do této akce se letos nově zapojila i Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Adventní věnec bude k dostání v kavárně Caritaska, a to v termínu 22. – 25. listopadu.

Stejně jako loni, proběhne v prodejně Dobrodruhá na Wurmově 5 Workshop adventních věnců, a to 24. listopadu od 17:00 s DIVOKÝ (kapacita do 15 míst) a 25. listopadu od 17:00 s KETKE (kapacita do 15 míst). Cena věnce v rámci workshopu je 750 korun. „Tímto výtěžkem podpoříme štědrovečerní večeři pro lidi bez domova a sirotčinec v Ulanbátaru,“ doplnila Dagmar Hubená.

Eva Štefková, Charita Olomouc

