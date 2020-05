Tereziánská Zbrojnice na Biskupském náměstí je za běžných okolností velice rušným místem nedaleko centra Olomouce. Stovky až tisíce studentů tam denně chodí do univerzitní knihovny, studují tam, debatují, odpočívají, navíc v tomto dříve vrcholném školním období. Teď je tam ticho, pusto a prázdno.

Výdejové knížky okénko ve Zbrojnici. | Foto: Vladimír Klásek

A to stejně jako na jiných místech Olomouce, kde zasáhla koronavirová pandemie a s ní spojená omezení pohybu a služeb. Přesto se snad již blýská na lepší časy. Univerzitní knihovna samozřejmě ještě nemůže do svých rozsáhlých prostor nikoho pustit. Z knihovníků by se museli stát „drábové“ neboli uniformovaní sluhové vykonávající úřední nařízení. Ti by hlídali rozestupy dvou metrů, mezistudentské polibky nebo osahávání knih. Nyní je ale možné použít okénko.