Přesná podoba výstavy zůstane pro návštěvníky překvapením až do poslední chvíle. Tvorba Marka Thera vzbuzuje otázky, emoce a někdy i pobuřuje.

Autor však neprovokuje záměrně, jen jak sám říká, upozorňuje na to, o čem se ve společnosti tak často mlčí.

Ohledně Markova rozsáhlého díla by se jistě dala úspěšně rozvíjet řada interpretačních linek, směřujících k jeho hluboké teoretické reflexi.

Stejně tak by se ale dalo říci, že tím nejzajímavějším na Marku Therovi je Mark Ther sám, uvedl kurátor Michal Jalůvka.

O VÝSTAVĚ

Jaký význam má smrt, které se podařilo uniknout pozornosti? Žádný pohřeb, květiny a smuteční hostina, ani dlouhé vyzvánění domovního zvonku…

Zdá se, že některé existence prostě zmizí ze světa bez povšimnutí, protože z myslí svého okolí se vypařily už dávno. Zdání ale může klamat. Každý člověk za sebou zanechává stopy.

Věci, osobní vlastnictví nashromážděné během života, se stávají jedinou upomínkou na zemřelého. Jsou deníčkem, ve kterém je možné začít číst teprve tehdy, když na poslední stránce zeje nedokončená věta a její význam se vytrácí…, sdělil k výstavě kurátor Michal Jalůvka.

Něco se vám na tom nezdá? V tom případě si výstavu v olomoucké Telegraph Gallery přijďte prohlédnout osobně. Je přece květen, pootevřená vrata do garáže pouštějí dovnitř trochu čerstvého jarního vzduchu a zároveň lákají k nezvané návštěvě objektu. Jen pojďte dál…

PRAKTICKÉ INFORMACE

Telegraph Gallery je otevřena úterý až pátek od 9 do 19 hodin, sobota až neděle od 10 do 18 hodin. Vstup na výstavu i komentovanou prohlídku je zdarma. V olomoucké Telegraph Gallery bude k vidění do 17. července.

Mira Macík,

kurátor Telegraph Gallery

