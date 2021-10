Těžký závod, asi jako každý maraton se svými nekonečnými 42 kilometry … Byl to jeden z nezapomenutelných zážitků pro mnoho lidí, a snad také taková malá reklama pro Českou republiku, potažmo město.

Vyšlo počasí, davy lidí podél trati povzbuzovaly běžce (a to i jmenovitě podle jména na dresu), skupiny běžců se navzájem motivovaly, všichni dostali v cíli medaile…

Pro běžce existuje série šesti největších maratonů na světě - Berlín, Londýn, Tokio, Boston, New York a Chicago. Je ctí a štěstím se tam dostat a uběhnout je postupně všechny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.