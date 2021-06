Konečně… Po dlouhé době přišlo uvolnění, otevřeli hospody, uskutečnil se i netradiční hudební festival v ulicích města. Společenský podvečerní i noční život v Olomouci se opět rozeběhl na plné obrátky. A bylo to skvělé. Tolik radosti a zábavy jsme si my, národ muzikantů a milovníků hudby dlouho neužili.

Olomouc ožila | Foto: Martin Fill

Bylo to zábavné, plné života, barev i zvuků, vnímali jsme to všichni všemi smysly. Všichni jsme si přišli na své, od pouhých diváků přes hudebníky, přes restauratéry, ostatní živnosti, včetně prodejců květin, taxíkářů. Už jsme to všichni potřebovali a potřebujeme.