Olomouc mám moc rád, ale říkám si, neměl by člověk vidět i ostatní státy, 100% ano. V Olomouci jsou nádherné Vánoční trhy, ale v jiných městech také, hlavně když jste někde v horách.

Okouzlující italská Alagna Valsesia | Foto: Jiří Perůtka

Italové jsou zdvořilí. Jelikož jsem pro ně cizinec tak slyším Buon giorno (Dobrý den) a to mě baví, poznávám jiné kultury a lidi. Italská kuchyně je vynikající, například šátečky ze špenátem (Ravioli con Spinachi). Pizza je zde národní jídlo. Vidět Itala, jak v ruce dělá těsto a ještě jej vyhazuje do vzduchu, to je celkem zážitek. S pivem to tam trochu vázne (téměř vždy chutná jak náš Birrel). To naše české je prostě nejlepší, víno ale mají vynikající.