Obrovský úspěch ve velmi silné konkurenci základních, středních i vysokých škol z celé České republiky zaznamenala Základní škola Zeyerova, když vyhrála cenu Domu zahraniční spolupráce v kategorii digitalizace. Za příspěvek velmi děkujeme.

ZŠ Zeyerova s Erasmem+ vyhrála v celostátní soutěži. | Foto: Se souhlasem Kateřiny Skladané

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je česká národní agentura zaštiťující organizace, které se podílí na mezinárodních projektech v oblasti vzdělávání.

Každoročně jsou projekty zúčastněných organizací posuzovány odbornou komisí, která vybere ty nejinspirativnější, jež se dostanou do užšího výběru na cenu DZS. Za rok 2022 byly nominovány nejlepší projekty v 6 kategoriích, které reflektují prioritní oblasti vzdělávání.

Projekty tak soutěžily v kategoriích inkluze a diverzita, udržitelnost, internacionalizace, digitalizace, participace, flexibilita a inovace. Speciální cenu také získali jednotlivci v kategorii přijíždějících a vyjíždějících účastníků mezinárodního programu.

Do závěrečného kola nominovali zástupci DZS letos celkem 36 projektů, ze kterých 14členná odborná porota vybírala v jednotlivých kategoriích.

Základní škola Zeyerova byla vybrána do nominace na cenu DZS v oblasti digitalizace za práci na mezinárodním projektu Erasmus+ Cyberbullying is OUT, Friendship is IN! Na tomto projektu, který byl zaměřen na prevenci kyberšikany a šíření povědomí o tomto problému, spolupracovala ZŠ Zeyerova s partnerskými školami z Turecka, Rumunska a Portugalska.

Na konci břehzna proběhlo ve Slovanském domě v Praze slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších projektů a ZŠ Zeyerova vyhrála cenu DZS v kategorii digitalizace.

Tohoto ocenění si velmi vážíme, pro naši školu je to velká motivace do další práce a chtěli bychom tímto poděkovat nejen všem pedagogům, zúčastněným žákům a jejich rodičům, mezinárodním partnerům, ale i všem ostatním organizacím, které se na realizace projektu Cyberbullying is OUT, Frienship is IN! podílely.

Kateřina Skladaná

