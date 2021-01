Lokální trať 290 z Olomouce přes Uničov do Šumperka v současné době prochází nákladnou rekonstrukcí. Po dokončení všech prací bude traťová rychlost v úseku Olomouc - Uničov dosahovat až 160 km/h.

Sypání štěrku mezi Bohuňovicemi a Štarnovem, 5. 11. 2020 | Foto: Stanislav Petřík

V současné době je hotový úsek z Olomouce do Šternberka, v únoru příštího roku se bude pokračovat ze Šternberka do Uničova. Úsek mezi Uničovem a Šumperkem přijde na řadu jako úplně poslední, traťová rychlost zde díky členitému terénu bude nižší - do 100 km/h. Počítá se také se vznikem nové zastávky v Troubelicích, stávající stanice bude sloužit pro křižování vlaků.