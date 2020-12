I.

Napadají mne myšlenky.

Chci ochranku.

Jednou mne přepadl Strach.

S pistolí v ruce, podotýkám.

A střílel si z Tebe?

Jo, ale nikdy to nebylo k smíchu.

Ještě to tak, panebože.

II.

Stojím u domu.

Zazvoním na domovní zvonek.

Nikdo neotvírá.

Zkusím to znovu.

Žádné kroky ke dveřím.

Žádný hlas. Nic.

„Tomu už odzvonilo, mladej,“

říká stará paní, co jde kolem.

Vypadá jako čarodějnice.

„Je v záhonu.“

„Nevěděl jsem, že má zahradu.“

„Jestli měl, to nevím mladej.

Zítra má desátý výročí.“

„Pravda, neviděli jsme se dlouho.“

„Ano, už deset let to bude,“

říká s povzdechem.

Dívám se za starou paní.

Vidím její záda. Jsou křivá.

„Co mu dáte? K výročí?“ dodám hlasitěji.

„Kytici na hrob, ty měl vždycky rád“.

A já až teď pochopím svoji debilitu.

III.

Řve jako bájná siréna.

Vypadává jí hlas.

To já ale vždycky

volám na poplach.

A někdy hodiny

houkám, aby si

sousedi mysleli,

že je to sanitka,

a když vyjdou

před dům

a nikde nic,

mají se ještě

za větší blázny,

když jim pak vyprávím

jak u nás zase

houkala rychlá

a měla naspěch.

Tomáš Přidal