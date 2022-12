Tomáš Přidal

Střepy realit

skládám k sobě,

dotýkají se

ostrými hranami.



Jsou to vskutku

pouhé střepy;

dohromady dávají

ucelený obraz,

ovšem ten není

nijak v přehlednosti.



Je to čmáranice,

jako načrtnuté

žíly v těle,

jsou to křivky reality,

které se pohybují

nahoru a dolů…



Poranil jsem si

ukazováček

o realitu velkých dní,

ale jak moc Velkých,

to nemám páru;

ani kdybych vřel

jako tlakový hrnec

a moje hlava poskakovala

jako poklice s jedním uchem.



Nicméně, pokud si něco

sám chci vybarvit dorůžova,

je to můj vlastní sen;

žádné holky však do něj zvát nechci.



A poklona před těmi,

kteří se nevzdávají

vlastních snů,

i když realita vážně není zrovna růžová…



Závan reality je cítit

nejen po těle a v něm,

ale i mimo vesmír;

a pokud ten prostor „někde“ existuje

nemáme pro něj pojmenování.



prozatím…



Střepy realit

skládám k sobě,

pořád dokola…

Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Ne/W/ Communication

Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Milování slov