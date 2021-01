Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Zabijácké trio.

Hajzlové pozdních večerů.

Vražedné kombinace.

Zločiny v obměnách.

Ruffy. Gork. Trubs.

Gork. Trubs. Ruffy.

Trubs. Ruffy. Gork.

Někdo tady nespí.

Nezamhouří oka.

Někdo si tu hraje.

Uprostřed parku.

V noci, kde nesvítí osvětlení.

Je sama. Je to číča. Fešná.

Má rajcovní obliny. Nádherný nevinný oči.

Prvotřídní kus.

Trubs ji obejme kolem ramen.

Dívka zmateně zaječí. Šilhá ve tmě.

Snaží se vymanit ze železného sevření.

Ruffy se připlíží zezadu a bací ji tyčí.

Dívka se bezvládně poskládá k zemi.

Jako harmonika. To je Harmonie!

Ticho tam! Drž hubu, kurva drát!

Tak pěkná a křičí jako uvřískanej capart,

ucedí ze tmy Gork a zkontroluje vzduch.

Čistý. Vy tam, ozve se ze tmy.

Trio tasí vražedné Pohledy. Hlas zaheká.

Ponoří se do ticha. Po kapkách utone v krvi.

Dojednáno. Gork zpřeláme dívce vaz.

A je naše! Cha! Dobrá kost, pochvaluje si

Trubs, který obratně zachází s nožem,

přičemž dívce dělá hluboké řezy do hrudníku.

Má velké srdce. Potěžká v ruce lidský orgán.

To víš, je to velkej úlovek. Monument Grand!

Bude se hezky vyjímat

mezi veřejnejma orgánama…

Ty neveřejný ať jdou k čertu!

Trio se zachechtá.

Ruffy si odplivne.

Jejich vtipy pozbyly logiku.

Pro ně však ne.

Oni jsou profíci.

Stopy za sebou zametají

jako zaměstnanci úklidové čety.

Ti nejlepší.