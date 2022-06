Tomáš Přidal



Rozbíjet zatajený dech

Do skořápek včelích měsíců

S červánkovým smíchem



Inu, budiž…



Zardívá se oblačno

Rudnoucí oblohu zalévá krev

Smíšená s pampeliškovým

Přísvitem z lesních lamp



I tak se lze vyjádřit…



Nakázat si nevinnou rozkoš

V jedenácti neřestných přikázáních

A poté naslouchat skrz mořskou mušli



Ale no tak…



Šumí v ní hlasy, moře i vína

Rozjetých oslav na kolejích

Rozcházejících i sbližujících se

V drsné zvonkohře strojmistrů



Dobře, to by mohlo stačit…



Posouvající se závěry

Dějepisných událostí

Z nás dělají „Úkazy v nepořádku”



Tak dost!



Stačí omyl jednoho učence

a hned se v tom vezou všichni;

jako kdyby si člověk musel sám

dobrovolně přisednout

do porouchané mozkovny,

kde čte manuály z cizích myšlenek.



Konec.

