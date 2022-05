Tomáš Přidal



Kam schovala se křídla čapí,

slyšte, maličký se probouzí,

slzy štěstí rodičku skrápí,

po náročné porodní explozi.



Její dítko roste čile k světu,

sama by za něj život položila,

snaží se ze skřeků poskládat větu,

přec v jednoduchosti tkví ta pravá síla.



Děti, to je naše radost

v hávu malé bytosti,

naše rodičovská slabost,

rozmile přehnané vlídnosti.



I když už dospějí a mají své rodiny,

pro nás to budou vždy naše děti,

od narození po poslední života hodiny,

a vězte, že čas nám strašně rychle letí.



Tak važme si toho, že je máme,

neberme jim naděje a plňme jejich přání,

každý v životě bere úlohu, kterou všichni poznáme,

totiž to, že stane se rodičem, co vlastní krev brání…

Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Labyrint ozvěn

Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Slovní věty