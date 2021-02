llustrační foto | Foto: Pixabay

Drsně vyhlížející plešouni

s otisky bot na železných tlamách

neřvou když je kopnete do rozkroku

jenom zakývají prstem zleva doprava

tak by to nešlo, říkají

jejich železné prsty

bez kloubů

. . .

tak by to tedy nešlo

zařve Předseda rady

a bouchne pěstí do stolu

až zapraská dřevo

. . .

zastupitelé jednotlivých měst

se poplašeně rozhlédnou

tiše, říkají jejich roztřesené dlaně

ať ji nevyrušíme

kdopak ví kde se ta proradná

myš Lenka může schovávat

. . .

psalo se o ní v novinách

kreslili se na ni stripy

v novinách jí bylo plno

. . .

myš Lenka bouří národ

myš Lenka bojuje proti korupci

myš Lenka a její boj za vlast