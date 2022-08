Tomáš Přidal



Z perleťových kuliček,

na památku milovaných,

skládám malý pomníček,

vkusný, pěkně malovaný.



Slzy v očích přitom mám,

avšak pohled pevný,

na své blízké vzpomínám,

jsem mraveneček věrný.



Ušlapou nás do jednoho,

i mě - dnes, zítra či pozítří,

modlím se a říkám: Uhni noho!

Jsem umlčen však v povětří…



A to oni jsou ti lotři!



Dnes zašlapali zas tři…



…z nás!



Jsme menší jak lidský vlas.



Lidé to jsou OBŘI!!!

