Na kávu k Henrymu

jsem chodil velice rád,

obvykle v doprovodu

nějaké usměvavé slečny,

která měla stejnou slabost

v pití turka jako já;

možná i pro mě,

nebo proto, že chtěla,

abych se s ní ponořil

do vyprávění tajemství výroby

tohoto kofeinového nápoje.

Pokaždé, když jsem se rozhovořil,

mí posluchači upadali do transu;

byl jsem něco jako jejich hypnotizér,

který věděl, jak uspat vyprávěním,

i když káva obvykle

lidský organismus nabudí,

což je vám jistě známo;

alespoň by měla…

Toho dne jsem

si to do kafírny

k Henrymu mířil sám;

jako šíp, jenž vystřelila

ruka Amorova,

abych opět (jako vždy)

zasáhl svoji chuť

do příjemného rozjímání.

Henry seděl za pultem

a něco si četl,

přičemž zpozorněl,

kdykoliv někdo přišel;

rychle zvedl hlavu

a časopis schoval pod pult;

jak ho znám, jistě si koupil

zase nějakej erotickej časák,

holt si chlapák vystačil sám…

„Čau Henry!“

pozdravil jsem přítele,

když za mnou zaklaply dveře.

„Čau Tede,“

Henry opětoval

můj pozdrav.

Schoval časopis

a usmál se na mě;

šibalsky, lišák jeden.

Sedl jsem si k bočnímu stolu,

tak, abych viděl ven;

jak víří podzimní listí v piruetách

a chodci kráčí ve stopách

dalších chodců;

dnes bylo na ulicích

nějak plno, ale možná

to tak připadalo jenom mé osobě…

Mezitím již Henry

přede mě položil

vařícího turka

s dvěma cukry.

Skvělé načasování…

Káva chutnala výtečně,

hned při prvním srknutí

jsem si opařil horní ret,

tak, jak to má být.

Henry mi vyprávěl,

co nového se stalo ve světě,

jelikož já svoji televizi zničil

při jedné „cholerické“ chvilce;

noviny nekupuji ze zásady.

Častoval politiky

vulgárními výrazy

mužského přirození

a vyléval si zlost

na úřednické krysy;

oba jsme dospěli k názoru,

že svět upadá

do hlubin temného věku;

kdo spadne na dno,

těžko dosáhne na příčku,

a udrží se na ní…

Oba jsme chvíli mlčeli,

já se věnoval pití kávy,

Henry vymývání hrnků.

„Jo, panečku, to je jiný kafe!“

řekl jsem po chvíli; nahlas,

ale spíš sám pro sebe.

Na hladině voňavého turka

bruslila dvojice ze socu,

předvádějící piruety a skoky,

až se káva rozstřikovala kolem;

že bych měl vidiny?

Kulil jsem oči

a nemohl odtrhnout zrak

od té bizarní podívané;

rozklepala se mi levá noha,

dvojice krasobruslařů

poskakovala v nastalém rytmu.

„Co tak vejráš, Tede?“

uchechtl se Henry.

„Vidíš snad ňáký zjevení?“

Rychle jsem zvedl oči

od bizarní vidiny,

tedy, pokud to vážně

byla vidina (?)

a zakroutil hlavou.

„Dobrý Henry,

ta káva má něco do sebe,

je vskutku jiná.“

Můj přítel se spokojeně usmál.

„To rád slyším, Tedy;

pro Tebe jen ta nejlepší!“

Když jsem opouštěl Henryho podnik,

neustále mi hlavou vrtala

spousta vrtáků otázek,

ale můj mozek

(značně omámený vidinou

krasobruslařské dvojice)

mi odpověděl, že mysl

je jako řeka…

V zátočině spánku klidná,

při vlnobití hněvu rozrušená

a během povodní přetékající moudry.

Od oné podivné události u Henryho

se snažím kávu pít jen ve výjimečných případech…

Tomáš Přidal