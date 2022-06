Tomáš Přidal



Má to jeden

ostrej háček,

z hnízda ulít

jeden (atomovej)

BumBum-ptáček.



Všichni řekli:

tvrdý sýr,

od těch dob

je tady mír.



Až na výjimky

je to tak,

Planetu neohrožuje

už žádnej BumBum-pták.



Agrese - ta klesla,

lidi kupujou si vesla,

prej chcou vidět bájnej Styx,

tam je Pták - sám Ptakopysk!



Tak jedeme taky…

Mámo, děcka - balíme!

K obědu si dáme raky,

pokud ňáky ulovíme.



Tak nečti tyto řádky,

sbal si švestky do rance,

život ten je krátký,

hlavně pro zloděje a pos…lance.





Varování:



NEČTI tyto odstavce,

slouží k jiným účelům!



…jako „slovní podstavce,”

(držící jazyk pevně za zuby)

k uším nenapravitelných rebelů…





…ženou okamžik své vlastní záhuby.





Párem skeletonských koní,

každému jejich kopyta odzvoní.





…z doslechu… - - - -…v posledním nádechu.

Jako střepy života,

které smrt drtí

v ostrý prach…





P.S.: Smrt je synonymum slova Vrah,



….to jenom bohové jsou věční…





…a my ti zbyteční…(?)





SNAD?!

