Dívku s pomerančovými vlasy,

(které jí v předklonu zastiňovaly tvář)

objímal statný kořen jménem Buba.



„Bubííííčku?“ zapískala sladce jako

varná konvice s vařící vodou.



„Ano, Lili?“ zašeptal ještě

sladším hlasem Buba.



Lili…ano, pro něj bude vždy Lili,

i přesto, že její pravé jméno bylo

Carmen, což se mu ovšem

ve výslovnosti pletlo s kamenem.



Vyslovovalo se Kármen,

a er se ztratilo stejně snadno,

jako by tam nikdy nebylo;

ústa jej dokázala ignorovat.



Carmen si na Lili zvykla

poměrně brzy, nepřipadalo

jí to divné; naučila se na něj slyšet.



Co však nedokázala strávit

byly ty jeho otázky;

otázky typu:



„Mohu se napít Tvé šťávy?“



Přivádělo jí to zároveň do rozpaků,

a ti, kteří nevěděli, že z jejích vlasů

se dá vymačkat ovocná šťáva

z pomerančů, by se též zardívali

a pomýšleli na odporné necudnosti.



Pokud byla vlhká,

vždy mu to dovolila…



Tentokrát měla otázku ona:



„Mohu Tě rozsekat?“



Buba se otřásl.



„Prosím, Lili?“



A dívka s pomerančovými vlasy, která neslyšela

ten otazník na konci,

svého věrného přítele rozštípala

na dříví do kamen,

a některá polínka ještě rozdala.



Stejně ho měla dost.

„Tak kamaráde, Ty ses tu dlouho neohřál….“



Ale v peci určitě…

