Tomáš Přidal



V mysli Svatého

jsem našel Slova,

bylo mi dovoleno

číst z jeho Myšlenek,

bylo mi dovoleno…



…a odpuštěno,

že jsem se o to pokusil.



Ó pokušení.



Tehdy jsem se zamyslel,

proč Svatý nemá jméno,

proč „tento” nebyl Pokřtěn,

černá ovce, vyhnaná ze stáda,

která strádá, protože je Anonymem

mezi ostatními…

proč jenom strádá „jmennou” odlišnost?



Těžko říct.



V „tu”(!) ránu Boží

mi došlo, že zamyslet

se nad tím je poněkud hloupé,

protože Svatí se nepozastavují,

ale konají…ale jak a proč konají?



To mi bylo také tajemstvím.



Každopádně vím,

že když jsem ta slova

vypustil(!) z úst, blesklo mi

hlavou jisté Déjà vu, že jsem

vypustil všechny ovečky

z ohrady Pastýřovy,

a Pastýř mi dal devět ran.



Devětkrát jsem byl zbit,

devětkrát jsem zaúpěl

bolestivé „prosím, ne!”,

přičemž desátá rána

byla odpuštěna pozadí Pohanově.



V očích Těch, kteří konají

budu stejný ničema jako

tehdy, když jsem ním nebyl…



…ale kdo jednou čte Myšlenky,

holt za to svatě zaplatí.



zaplatí…



…zatraceně!





V Zatracení.

Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Krok po půlnoci

Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní V běhu tepu