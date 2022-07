Tomáš Přidal



Do roztrhání duše,

chci Tě věčně milovat,

jak říká se to jednoduše,



(vzít si… poté odebrat?)



Její srdce, její city,

její moudro z hlavy,

tolik to chci…



Chceš to samé…



…chceš to i Ty?



Zbavit se otravy,

v krvi, v hlavě, v celé mysli,

dojdu brzo nápravy.



Bují ve mně dvojí smysly,

padám těžce do trávy;

vedle Tebe sunu se…



jak hlemýžď , had i giga červ,

říkáš mi: Ty humuse!



(zlostí cuká každý nerv).



Žilami se pouštím do cév.

Píšu naše novoroční PF



(poněkud předčasně)





Ovšem



souhlasíš s tím bezhlasně

