V posledních letech se pravidelně mění a zkrášluje veřejné prostranství našeho města různými moderními uměleckými díly a za mě díky za to, díky, že i tato prostranství dostávají nový nádech a nový kulturní a umělecky zajímavý rozměr. Píšu zde zejména o instalované výstavě soch v Olomouckých parcích. O gorilách, železné obludné žluté stvůře a šílené chobotnici. Na tato všechna díla a jejich instalaci v prostředí parku jsem slyšel veskrze negativní názory, slova o zrůdnosti a absolutní nepatřičnosti. Tato díla tedy zjevně svůj účel plní, přinejmenším odpoutají alespoň na chvíli pozornost od každodenních všedních problémů a nenechávají lidi lhostejnými, vzbuzují sice povětšinou negativní či rozporuplné, ale rozhodně emotivní reakce.

Není toto celé však způsobené pouze špatným úhlem pohledu, přehnanou kritičností, negativním přístupem k nezvyklému, shonem a nedostatkem času prohlédnout si díla a pohlédnout na věci jinak, třeba jen s nadhledem? Krásu umění prý vidí zejména lidé, kteří mají otevřené srdce a otevřené oči. Pravda, na některá díla je třeba si trochu zvyknout a objevit jejich krásu.

Zkusme na chvíli vypnout shon a kritické racionální poměřování, otevřít srdce a najít i na těch sochách opičácků to hezké nebo jen vnímat, nechat vše volně plynout a jen si je užít. Na některá stálá díla, jsme si přes původní mnohdy chladné přijetí zvykli a uznejme, naše prostředí oživují a zkrášlují.

I natolik odlišná Arionova kašna od roku 2002 stojící na Horním náměstí, přítomné želvy či osvětlení kruhového objezdu u Hlavního nádraží v Olomouci, byly vnímány mnohými jako značně nepatřičné a mnohdy jako „pomníčky“ odchozích politiků, brouzdaliště na umytí nohou pro bezdomovce apod. Mnozí se ptali, jaký mají smysl, kdo si na tom nahrabal, kolik nás to stálo, kdo si vzpomene na své zásluhy. O tomto však tento článek není.

I kdyby tito pro náš kraj či město neudělali nic jiného dobrého, tak za toto jim patří chvála. Tato díla smysl mají, kdyby jen zpříjemnit a oživit prostranství, přinést nový vítr do barokní Olomouce a udělat někomu radost. Arionova kašna již zpříjemnila mnoha lidem odpočinek na Horním náměstí, želvy potešily i mnoho dětí a dnes je již vnímána jako samozřejmá součást a prezentace Horního náměstí, obdivovaná a focená mnoha turisty.

Věřím, že tak jako mnoha lidem i dětem přijdou nejen želvy u kašny zajímavé a lidé se s nimi rádi fotí, prohlíží si detaily kašny a rádi se v hezkém prostředí osvěží a vychutnají v létě zmrzlinu, tak mnohé děti budou časem rády vzpomínat i na tu šílenou chobotnici v jezírku s kachnami u kterého jezdily na koloběžce, na prázdný betonový plácek by se jim vzpomínalo hůř. Mnohá mládež bude ráda vzpomínat na opice, které potkala po cestě z nočního města, mnozí milenci vzpomenou, jak spolu hodnotili žlutou stvůru v nočním parku a mnohým zpříjemní prostředí socha Revoluce při večerním posezení za Terezkou bránou u piva a třeba je podnítí k diskuzím.

Buďme za tato obohacení rádi a užijme si je, obdivujme či kritizujme. Zkusme si tato prostranství představit bez těchto děl, vymazat je, jako by nebyla. Nepřijdou vám pak najednou tato místa nějaká fádní planá a bez života? Ruku na srdce, nechyběla by vám tato díla a nebudou vám po jejich odinstalaci již tak trochu chybět? Nebudou vám místa po nich najednou připadat trochu prázdná a šedivá? Vzpomenete si na železnou nohu ze Smetanových sadů? A co říkáte plánované stavbě nové budovy Muzea umění, které aniž by ještě stálo, již nyní vyvolalo značné emoce a diskuze?

Martin Fill