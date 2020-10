Přečtěte si, jak se vydal čtenář z jižní Moravy Zdeněk Gajdůšek na výlet do Olomouce.

Procházka podzimní Olomoucí. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Když má Praha červenou stopku udělal jsem si v druhé polovině září výlet do Olomouce. Vyšlo zrovna krásné počasí a bylo tam moc hezky. Jelikož je hlavní Masarykova třída rozkopané jezdí od nádraží do centra co čtvrt hodiny autobus. Lidi jako jsem já potěší, že pro starší pětašedesáti let je městská doprava zdarma, stačí se jen prokázat občankou nebo pasem. Revizorka mě stejně ale zase přešla.