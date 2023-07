V královském městě Uničov, ležícím v hanácké rovině asi 22 km od Olomouce se každé léto koná série koncertů zvané Uničovské kulturní léto. Letošní jubilejní dvacáté vydání již navštívila třeba zpěvačka Lucie Bílá a další.

Uničovské kulturní léto | Foto: Milan Vrobel

Ve čtvrtek minulý týden proběhl koncert hned dvou kapel ze Slovenska. Slavnější punkrockové kapele Iné kafe sekundovaly jejich mladší kolegové z kapely Sám sebou. Ti v první hodině hudebního večera zahráli jak nejnovější skladbu Dievčatá, tak i jejich nejznámnější hit Znova sa zamiluj.

Krátce před devátou večerní zahradu Uničovského klubu rozhýbali členové Iné Kafe. Poté co spadla pomyslná opona jsme mohli slyšet průřez jejich necelou třicetiletou kariérou. Z novšího alba Je tu niekto, které vzniklo v roce 2020 zazněl v úvodu koncertu hit 30.Február. Poté jsme se přenesli o dvacet let zpět do alba Príbeh, z kterého zazněl hit Biely hotel.

Došlo i na některé předělávky z jejich posledního výběru. Slyšeli jsme v jejich podání Holky z naší školky. Pokud do té doby někdo ještě seděl, v ten moment se hudebníkům povedlo rozproudit snad všechny. Po skladbě Úspešne zapojený měl přijít konec, ale pivem posilněné publikum si vytleskalo přídavek v dnes již kultovních hitech Ráno a Závěrečná.

V rámci necelé dvou hodinky tak zazněly jak ty nejnovější skladby, předělávky, ale i klasické songy, které všichni posluchači této kapely známe.

Atmosféra stála za to, ale hudební léto v Uničově zdaleka nekončí. Již příští týden si můžete poslechnout koncerty místních kapel s promítáním letního kina a na konci července dvojkoncert Xindl X a Mig 21.

Milan Vrobel