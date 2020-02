Nabitý program třetího ročníku letos oslovil mezi jinými i herečku a moderátorku Evu Decastelo. Eva zvolila krásnou červenou róbu a ukázalo se, že benátská maska byla i k takovému modelu skvostným doplňkem.

To ovšem zdaleka nebyl jediný high end fashion moment večera. Originální vsuvkou byla například tančená módní přehlídka české návrhářky Sandry Švédové, kterou doplnily atmosferickou choreografií baletky Moravského divadla, a to včetně držitelky ceny Thálie Yui Kyotani.

Kromě Evy Decastelo zábavu rozproudili i vítězové Stardance Jan Onder s Markem Zelinkou, který na poslední chvíli v programu zastoupil Danu Batulkovou. Taneční virtuos Jan Halíř přímo na parketu korigoval taneční kroky návštěvníků v rámci svých zábavných minilekcí salsy.

“Ani jsem netušila, jak moc vás taková koncentrace špičkových tanečníků může namotivovat. Troje protancované střevíce tak odpovídají tomu, kolik jsem toho večer zvládla odtančit, mám ze sebe radost”, chválila hudební program Eva, která si později nenechala uniknout ani širokou nabídku různých gastronomických specialit, včetně toho nejluxusnějšího výběrového alkoholu.

Whisky ambasador Zdeněk Kortiš nabízel Chivas Regal The Icon, whisky ze zaniklých skotských palíren, která se v České republice vyskytuje přesně v počtu osmi kusů. Tento panák si návštěvníci mohli vychutnat při tónech harfy za krásných 10 000 Kč.

Ve slosování hlavních cen byl mimo jiné zastoupen skvostný obraz britského malíře Michaela Essona, který si rovněž tento exkluzivní večer nenechal uniknout. Charitativním počinem večera byla dražba i několika dalších uměleckých děl.

Celkem se vydražilo téměř 13 000 Kč a celý výtěžek podpoří Hospic na Svatém kopečku u Olomouce. The Ples bez pochyby dostál vysokých očekávání.

“Návštěvníci odcházeli očividně spokojení a to je pro celý náš tým ta nejlepší odměna. Už teď mám spoustu nápadů, co všechno připravíme pro příští ročník”, sdělil hlavní pořadatel The Plesu Roman Štěpánek.

Kateřina Kubálková