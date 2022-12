„Když Emmě nedopadl jiný prostor v Olomouci, začala hledat přes sociálně sítě náhradní. Vlastně nás propojili lidé, kteří jí psali o Olodvorku a mně o tom, že hledá místo pro koncert. Zavolali jsme si a bylo domluveno,“ vysvětluje s úsměvem Šimon Pelikán.

Ačkoliv je běžně kulturní program na Olodvorku pro veřejnost zdarma, na tento koncert je vstup zpoplatněn. Cena vstupenky je 200 korun.

„I když jde z větší části honorář pro interprety od nás, jako poděkování všem, kdo k nám pravidelně přicházejí, pro velký zájem musíme nějak regulovat počet lidí, kteří dorazí. Přeci jen není naše místo nafukovací a musí to být bezpečné a komfortní. Věřím, že vzhledem k tomu, o jaké jde interprety, je cena více než přijatelná,“ vysvětluje Šimon pelikán.

Mezi další umělce, kteří se na Olodvorek chystají, patří talentovaná saxofonistka Kateřina Janečková (Kj Sax). Dále písničkář a držitel hudební ceny Anděl, Jan Žamboch, ale také Terez Wrau, The Barriers, D.U.B music a řada další výborní umělců.

„Jsem moc rád, že se k nám umělci vracejí a zároveň se stále ozývají noví. Přesně v to jsem při budování těchto prostor doufal. Abychom se stali kulturním útočištěm nejen začínajících hudebníků a muzikantů,“ doplňuje Šimon Pelikán.

Během prosince podpoří Plavby Olomouc, provozovatel Olodvorku, i mezinárodní organizaci Amnesty International psaním dopisů nebo organizaci šířící osvětu v oblasti rakoviny mladistvých – Fuck Cancer.

Už sedmým rokem mohou milovníci psů a koček přinést dárky v rámci sbírky Šťastné a chlupaté. Program a veškeré informace jsou uvedeny na stránkách: https://www.plavbyolomouc.cz/olodvorek a na FB a Instagramu Olodvorek.

Adventní program Olodvorku

6. 12. 18: 00 Nápoj zdarma a Svěží dech

7. 12. 17:00 Maratonu psaní dopisů Amnesty International

7. 12. 18: 00 Panákovo Kvinteto

8. 12. 18:00 Fuck Cancer a Hangover (benefice)

9. 12. 18:00 Hi Five

9. 12. 19:30 Rivermons

10. 12. 18:00 Terez Wrau

10. 12. 20:00 Emma Smetana a Jordan Haj (acoustic duo)

11. 12. 17:00 Kj Sax

12. 12. 17:00 Hejčíňan- cimbálová muzika

13. 12. 18:00 Tyna

14. 12. 18:00 Jiří Lamač Trio: adventní jazz a vánoční koledy

15. 12. 18:00 Alibaba, host Jan Žamboch

16. 12. 18:00 Jiří Drtil Acoustic

17. 12. 18:00 Sugar And Spice Holding Copmany

18. 12. 14:00 Vánoční koledy s ZUŠ B-Art

18. 12. 17:00 Roman Studený

19. 12. 18:00 Anežka Hrušková

20. 12. 18:00 No Barriers

21. 12. 18:00 JAZZOVÉ KOLEDY- Big Band Žerotín a Hudební Institut

22. 12. 18:00 D. U. Bmusic

23. 12. 18:00 Vánoční busking s Vlnou

