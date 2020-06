Krásné slunečné počasí dovolilo v březnu přílet bílých čápů na své oblíbené hnízdo do bývalého Mostního obvodu ČD v Brodku u Přerova, kde čápi mají hnízdo přes deset let.

Čápi v Brodku u Přerova | Foto: Jan Teimer

Toto hnízdo mají čápi oblíbené a proto se do něj rádi vracejí. Proto na jaře přiletí ke hnízdu více čápů, kteří by jej rádi obsadili, ale majitelé jej vždy ubrání. I letos hnízdo ubránili a začali jej opravovat a do týdne samice již snášela vejce.