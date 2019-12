Žáci a absolventi školy z klání přivezli třetinu všech udělených medailí a hned 7 titulů mistra České republiky! Třídenní republikový šampionát se letos z Prahy přesunul do blízkého Neveklova, kde se přes 55 nominovaných účastníků ze všech koutů Česka utkalo v sedmi disciplínách.

Závodníci změřili síly například v rychlosti psaní na klávesnici, diktátu audiotranscription, slohové disciplíně protokolování či v technických soutěžích korektura textu a wordprocessing. Největší písařskou hvězdou se v kategorii žáků stala Eliška Smetanová, která kromě vítězství v korektuře textu získala tři další medaile a dokonce i pohár a titul absolutní žákovské mistryně České republiky ve zpracování textů 2019.

Dařilo se i Tereze Spurné, té se podařilo překvapit ziskem titulu republikové mistryně v náročném wordprocessingu a dvěma dalšími medailemi svůj úspěch potvrdila. Ještě většího překvapení dosáhl Leoš Rozsypal, který při své premiérové účasti na mistrovství ČR ovládl obtížnou slohovou soutěž protokolování.

Talent prokázala také Veronika Zajíčková, která v kategorii dětí do 12 let vybojovala stříbrné příčky. Své slovo na tradičním šampionátu měli i absolventi ZŠ Vítězná Martina Ivanova (UP Olomouc) a Štěpán Kratochvíl (MU Brno), kteří k radosti trenérky Zuzany Absolonové mezi silně obsazenými juniory dohromady vybojovali dalších celkem 11 medailových příček. Martina Ivanova „cinkla“ ve všech vypsaných soutěžích v čele se zlatem z wordprocessingu, Štěpán Kratochvíl zase dokázal vybojovat 2 tituly mistra ČR s nejvyššími výkony v rámci všech věkových kategorií a přidal dvě další umístění na pódiu. Těmito úspěchy se litovelští soutěžící výrazně přiblížili k zisku nominací na 53. mistrovství světa ve zpracování textů, které proběhne v roce 2021. Zde budou moci obhajovat letošní medailové úspěchy ze světového šampionátu, který proběhl v červenci na Sardinii.

Štěpán Kratochvíl